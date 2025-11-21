Baltijas balss logotype
План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области 1 958

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
ФОТО: пресс-фото

Киев готов к переговорам об окончании войны, но не будет сокращать ВСУ и не признает временно оккупированные территории российскими, заявила зампостпреда Украины при ООН в ответ на предложение властей США.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

"Украина официально получила от американской стороны проект плана" администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию, подтвердила Гайовишин. "Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое окончание войны", - подчеркнула она.

"Красные линии" Киева в ответ на план Трампа

По словам зампостпреда, Киев готов к конструктивным переговорам, в том числе на уровне лидеров, однако есть ряд "красных линий". Так, Украина не признает временно оккупированные территории российскими. "Наша земля не продается", - заявила Гайовишин.

Киев не пойдет на ограничения самообороны, а также численности и возможностей ВСУ. Власти Украины не допустят ограничений и в вопросе выбора союзов. Украинская сторона продолжит противодействовать "террору и геноциду", лежащему в основе российской агрессии и подрывающему украинскую идентичность, в частности, на уровне языка, добавила дипломат.

В Киеве продолжают настаивать на принципе "ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы". "Россию необходимо заставить отступить в экономическом, политическом и военном отношениях", - заявила постпред при ООН.

#США #Украина #дипломатия #переговоры #ВСУ #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    21-го ноября

    До есть до последнего… Плохо (:

    11
    1

