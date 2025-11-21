Малярия находится на 3 месте в списке заболеваний, обеспечивающих бремя болезней в Африке, однако лишь в 33 странах континента из 54 она входит в список наиболее распространённых.

Глобальные данные

В 2024 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчёт по малярии. В список эндемичных для малярии африканских стран вошли:

Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Коморы, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан.

Свободными от малярии в африканском регионе были признаны: Алжир, Египет, Кабо-Верде, Лесото, Ливия, Маврикий, Марокко, Сейшелы, Тунис.

Смертность

Согласно статистике ВОЗ, наибольшее количество смертей от малярии в период с 2015 по 2023 гг. было зафиксировано (по убывающей) в ДРК, Анголе и Нигерии. В среднем менее 50 случаев в год за указанный период фиксировалось в Ботсване, Кабо-Верде, на Коморах, в Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Чаде, Эритрее, Эсватини. В Сан-Томе и Принсипи и в Сомали не было зафиксировано ни одной смерти в 2023 году, однако малярия остаётся угрозой здравоохранению как в островном, так и на материковом государствах.

Существенный нюанс этой статистики заключается в том, что зафиксированные смерти не равняются их действительному количеству, ведь причина смерти не всегда определяется. Кроме того, даже не приводя к летальному исходу, малярия может серьёзно затруднять жизнь. Так, официальное количество смертей, зафиксированных в Буркина-Фасо в 2023 году, равняется 3,3 тыс. человек, в то время как примерная оценка числа умерших от неё в стране — 24 тыс. Это ставит Буркина-Фасо и Анголу на одну строчку в рейтинге смертности, а Ангола находится на втором месте в Африке по этому параметру.

ВОЗ постоянно публикует свежую информацию об угрозе заражения малярией в разделе Malaria Threat Map. Большой и постоянно обновляющийся объём статистических данных о малярии содержится на сайте проекта Malaria Atlas. Сайт содержит карты, показывающие количество диагностированных случаев, смертность и распространённость болезни среди населения.

Сезонность и советы путешественникам

Известно, что переносчиками малярии являются комары, которым для жизни и размножения необходимы определённые погодные условия, — следовательно, для малярии характерна сезонность. Основным фактором сезонности являются осадки, хотя важную роль играют и такие климатические факторы, как температура и влажность воздуха.

Благодаря метаанализу исследований, посвящённых сезонности малярии, учёные составили подробную карту пиков заболеваемости. При этом в статье сразу же признают, что из-за огрехов в статистике исследование может оказаться недостаточно репрезентативным.

Свежую карту с риском заражения для путешественников можно получить на сайте проекта Wanda, созданного бельгийским Институтом тропической медицины. Там же можно найти подробную справку по каждой стране, включая сезонность заболевания.

Изучая данные по конкретной стране, важно следить за их актуальностью, ведь глобальное изменение климата сильно влияет на эпидемиологическую обстановку и возможности системы здравоохранения. Например, в 2023 году заболеваемость на Мадагаскаре превысила национальный эпидемический порог. Кризис продолжается до сих пор и, очевидно, затрагивает южную часть страны, в то время как север остаётся неисследованным, как и многие части Африки в целом.