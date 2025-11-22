Baltijas balss logotype
Штормы вызвали сильные наводнения на северо-западе Греции 0 156

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Штормы вызвали сильные наводнения на северо-западе Греции
ФОТО: twitter

Сильные штормы с проливными дождями вызвали наводнения и разрушения во многих районах северо-западной Греции, сообщают в субботу местные СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Затоплены подвалы и первые этажи домов, смыты автомобили, оползни перекрыли дороги.

По данным Греческой метеорологической службы, в некоторых местах на северо-западе страны всего за несколько часов выпало около 280 миллиметров осадков.

Особенно сильно пострадал остров Корфу. «Деревня Карусадес, где проживает 2000 человек, отрезана от внешнего мира. Даже участок полиции заблокирован тоннами грязи», – рассказал мэр Северного Корфу газете "Kathimerini".

Он добавил, что власти надеются на прибытие тяжёлой техники с материковой части. Многие дороги на острове перекрыты или разрушены. В понедельник школы останутся закрытыми.

Ожидается, что дожди в пострадавшем регионе будут продолжаться в течение всей субботы, но уже не с такой интенсивностью.

В 2023 году на севере Корфу произошёл крупный лесной и кустарниковый пожар. Метеорологи подозревают, что нынешние наводнения оказались значительно сильнее из-за отсутствия растительности, способной сдерживать грязевые потоки и камни.

