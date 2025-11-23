Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф возглавляют делегацию Соединенных Штатов на переговорах по Украине в Женеве. Владимир Зеленский направил туда группу во главе с Андреем Ермаком.

Делегации США, Украины и ее европейских союзников в воскресенье прибыли в Женеву для дальнейшего обсуждения конфликта в Украине после того, как президент США Дональд Трамп представил мирный план из 28 пунктов, который требует от Украины отдать часть своих земель и сократить численность вооруженных сил.

На переговорах в Женеве присутствуют советники по национальной безопасности из группы стран, известной как E3 - Франция, Великобритания и Германия. Именно со встречи с ними начала свою работу в Швейцарии украинская делагация, сообщил Ермак.

"Украинская делегация, назначенная президентом Зеленским, начала работу в Женеве, - написал он на платформе Х. - Провели первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Заутером. Следующая встреча - с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом, на сегодня запланирован ряд встреч в различных форматах. Мы продолжаем совместную работу для достижения прочного и справедливого мира для Украины".

Встреча проходит на фоне широкой утечки информации о мирном плане из 28 пунктов, поддерживаемом США, который, по словам Белого дома, является результатом месячной работы Рубио и посланника Трампа Стива Уиткоффа, "наряду с вкладом украинцев и россиян", и вызывает широкую критику в европейских столицах.

Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина приняла план к концу следующей недели. Зеленский в условиях такого давления предупредил украинцев, что их страна столкнулась с "одним из самых сложных моментов в истории".

Евросоюз направил на переговоры заместителя генсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олофа Скоога, глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорна Зайберта и помощника главы Евросовета Педро Лурти.

В субботу ЕС, наряду с союзниками Украины, выступил против предложения США, заявив, что считает его черновиком и основой для "дополнительной работы".

Согласно заявлению лидеров Евросоюза, "первоначальный проект плана из 28 пунктов включает в себя важные элементы, которые будут необходимы для достижения справедливого и прочного мира".

В воскресенье с заявлением о мирных переговорах по Украине выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявление фон дер Ляйен о мирных переговорах по Украине

"В последние дни Украина была в центре многих дискуссий.

Любой надежный и устойчивый мирный план должен, прежде всего, положить конец убийствам и войне, не сея при этом семян будущего конфликта. Мы согласовали основные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира и суверенитета Украины.

Позвольте мне выделить три из них.

Во-первых, границы не могут быть изменены силой.

Во-вторых, Украина как суверенное государство не может ограничивать свои вооруженные силы, что сделало бы страну уязвимой для будущих нападений и тем самым подорвало бы европейскую безопасность.

В-третьих, центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.

Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу. Это начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш Единый рынок и нашу оборонно-промышленную базу, и, в конечном итоге, вступления в наш Союз. Мы продолжим нашу совместную работу с Украиной, нашими государствами-членами, Коалицией решительных и США для достижения реального прогресса на пути к миру.

Важно, чтобы мы двигались вперёд как партнёры, единым курсом. И я хочу закончить на моменте, который лично важен для меня.

Важнейший элемент, который должен быть частью любого соглашения.

Возвращение каждого украинского ребёнка, похищенного Россией. Из всех ужасов, развязанных войной России, ни один не ранит глубже этого. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в ловушке в России. Напуганные и тоскующие по своим близким. Мы должны поставить этих детей во главу угла мировой повестки дня.

Именно поэтому вместе с Украиной и Канадой мы проведём саммит Международной коалиции по возвращению украинских детей. Мы не успокоимся, пока каждый из них не воссоединится со своими семьями, в своих домах, где им самое место".

Переговоры Трампа с Зеленским

Своим новым планом из 28 пунктов по прекращению войны в Украине США вновь заявляют, что у президента Владимира Зеленского "нет карт" для продолжения боевых действий и он должен пойти на соглашение, которое в значительной степени склоняется в пользу Москвы.

В пятницу Трамп сказал о Зеленском: "Ему придется одобрить это", хотя в субботу был не так категоричен, заявив: "Я хотел бы достичь мира", и что это не было его окончательным предложением.

"Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны положить этому конец", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

Спустя несколько часов сенаторы, критикующие подход Трампа к прекращению российско-украинской войны, заявили, что говорили с секретарем Рубио, который сказал им, что мирный план, к принятию которого Трамп подталкивает Киев, на самом деле является "списком пожеланий" русских, а не реальным предложением, продвигающим позиции Вашингтона, что Рубио и Белый дом позже опровергли.

По словам Рубио, "авторство мирного предложения принадлежит США". "Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров, - написал Рубио на платформе X. - Оно основано на материалах, полученных от российской стороны. Но оно также основано на предыдущем и текущем вкладе Украины".