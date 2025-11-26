Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

CNN: Украина и США расходятся как минимум по 3 пунктам плана 0 447

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: CNN: Украина и США расходятся как минимум по 3 пунктам плана
ФОТО: пресс-фото

Позиции Киева и США существенно расходятся в вопросах о территориях, численности ВСУ и членства в НАТО, речь - не о "незначительных деталях, которые необходимо урегулировать", сообщил украинский источник CNN.

Между предложениями мирного плана администрации Дональда Трампа, адресованными Украине, и тем, на что готовы пойти власти в Киеве, существуют значительные расхождения. Об этом сообщил в среду, 26 ноября, американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

По его словам, "консенсус" достигнут по большинству из 28 пунктов плана - в то же время существуют как минимум три вопроса, по которым мнения сторон существенно разнятся.

Вопросы территорий, численности ВСУ и членства в НАТО

Так, речь, в частности, о том, перейдет ли ряд ключевых территорий в Донбассе под контроль Москвы. США ранее предлагали Украине согласиться с созданием там демилитаризованной зоны под управлением России. Украинский источник сообщил CNN, что по этому предложению достигнут "определенный прогресс", но окончательное решение не принято.

Кроме того, обсуждается предложение США ограничить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) 600 тысячами человек. В Киеве пока не готовы одобрить эту идею.

Наконец, Украина не хочет отказываться от перспективы стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент" и фактически дала бы России право вето на прием новых кандидатов в альянс, "членом которого она даже не является", отметил источник.

Речь - не о "незначительных деталях"

Все три пункта - "красные линии" для Украины, но являются принципиальными для Москвы, констатировал телеканал.

Как бы ни пыталась преподнести это администрация Трампа, речь идет вовсе не о "нескольких оставшихся пунктах разногласий" или "незначительных деталях, которые необходимо урегулировать", подчеркивает CNN.

Подоляк: Чувствительные вопросы вынесены в отдельный трек

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Михаил Подоляк - в беседе с DW подтвердил, что в ходе переговоров мирный план президента США частично изменен, "некоторые чувствительные вопросы вынесены в отдельный трек".

Подоляк, в частности, выразил уверенность в том, что ряд вынесенных за скобки аспектов, касающихся, в частности, территорий и гарантий безопасности Киеву, должен обсуждаться в первую очередь на уровне президентов Соединенных Штатов, Украины и европейских лидеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил изданию Axios, что Зеленский надеется уже на этой неделе лично встретиться с Трампом, чтобы согласовать совместный план прекращения войны.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #Дональд Трамп #Москва #ВСУ
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Взрыв на Крымском мосту: обвиняемым дали пожизненные сроки
Изображение к статье: Не все готовы присоединяться к числу павших героев. Иконка видео
Изображение к статье: Железная леди страны Восходящего Солнца. Иконка видео
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео