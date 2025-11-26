Baltijas balss logotype
Латынь перестала быть официальным языком Ватикана 0 287

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латынь перестала быть официальным языком Ватикана
ФОТО: pixabay

Ватикан официально отказался от обязательного использования латыни в работе своих административных органов. Это закреплено в новом своде правил для аппарата Католической Церкви, утвержденном Папой Львом XIV и опубликованном на этой неделе.

Согласно обновленной статье 50 Generale, документы Римской курии теперь могут составляться "на латыни или на другом языке". Ранее предписывалось, что официальные бумаги должны быть написаны преимущественно на латыни.

Также отменено требование о хорошем знании латыни для сотрудников Ватикана. Теперь обязательным остается уверенное владение итальянским и еще одним языком. Итальянский продолжает быть основным рабочим языком Святого престола.

При этом латынь полностью не исчезает из церковной практики. Ватикан сохраняет "Управление латинского языка", которым могут пользоваться все структуры Римской курии. Латынь продолжает звучать и в традиционных церемониях — например, формула "Habemus Papam" при объявлении нового понтифика останется неизменной.

Официальные заявления и речи понтифика публикуются в основном на английском, итальянском, испанском и французском языках.

Напомним, что на этой неделе с официальным визитом в Ватикан приезжала латвийский премьер Эвика Силиня.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
