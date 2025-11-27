Baltijas balss logotype
На Запорожском направлении к ВСУ присоединились тысячи легионеров из Колумбии

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: На Запорожском направлении к ВСУ присоединились тысячи легионеров из Колумбии

Колумбийцы стали частью международного фронта, который вместе с украинцами держит оборону против российских оккупантов, утверждает украинское агентство Unian.

24-летний "Муха", 27-летний "Черный" и 34-летний "Бамби" воюют бок о бок с украинскими защитниками / фото Запорожская ОВА Благодаря совместному проекту Запорожской ОВА, Центров рекрутинга бригад и областного ТЦК в Запорожском регионе сейчас наблюдается настоящий наплыв колумбийских бойцов.

Как сообщает Запорожская ОВА, среди них 24-летний "Муха", 27-летний "Черный" и 34-летний "Бамби" - легионеры воюют бок о бок с украинскими защитниками в 65 отдельной механизированной бригаде "Великий Луг".

"Нашли с ними общий язык, они нас понимают, мы их. Задания выполняют наравне с нашими ребятами, по несколько недель находятся на нуле. Это помогает нашим воинам отдохнуть", - рассказал главный сержант роты с позывным "Бублик".

Отмечается, что тысячи колумбийцев уже официально проходят службу именно на Запорожском направлении.

"Здесь лучшие условия для службы и сильное боевое побратимство. Мы оставляем свои мечты, свои семьи, но с одной целью - продолжать защищать, бороться за то, чтобы эта страна была свободной", - сказал военный из Колумбии позывным "Муха".

Интересно, что в блиндажах для них обустроен быт - есть небольшая кухня где готовят еду, кровати, установлен генератор, есть место где можно посушить одежду. "Муха" добавил:

"Сейчас мы на отдыхе, только что вернулись из миссии, все прошло хорошо. Мы спасли трех котят, которых принесли из миссии, и они всегда с нами, рядом, дают нам немного тепла в этот холод. Для меня это удовольствие и гордость - быть в украинской армии".

Важно, что колумбийцы стали частью международного фронта, который вместе с украинцами держит оборону против российских оккупантов.

Колумбийцы на стороне ВСУ

В расследовании Die Welt рассказывалось, что колумбийцы проходят интенсивные тренировки на секретном полигоне перед первой ротацией на передовой. Обучение ведется на испанском языке - это облегчает подготовку для групп, сформированных из южноамериканцев.

По данным украинских источников, около 2 000 колумбийцев уже приехали в страну в качестве контрактников. Часть иностранцев служит в составе Интернационального легиона, другие - в обычных пехотных подразделениях. Кроме колумбийцев, в контингент входят также чилийцы и бразильцы. Около 40% иностранных бойцов, прибывших в Украину, происходят из Южной Америки.

#Южная Америка #ВСУ
  • VU
    Vards Uzvards
    28-го ноября

    В наркокартели и "эскадроны смерти" не взяли, поэтому нанялись на Украину? На содержание, обмундирование этих диких гусей и псов войны повышают поборы с населения Латвии?

    7
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го ноября

    Немного смешно, учитывая снежные пристрастия Зеленского, явно у него хорошие связи с Колумбией, и конечно их тысячи, назвали трёх в три круга правда, а так тысячи. Но простые украинские хлопцы сотнями тысяч переходят Карпаты, рискуя жизнью но не желая умирать за коррупционные схемы 95 квартала.

    10
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го ноября

    Колумбийское мясо...

    27
    2
  • Д
    Добрый
    Яшка Одесский
    28-го ноября

    Рашистский совок

    1
    20
Читать все комментарии

