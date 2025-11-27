Baltijas balss logotype
Северная Корея сделала русский язык обязательным в школах 0 318

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Северная Корея сделала русский язык обязательным в школах

Северная Корея ввела русский язык как обязательный предмет в школах, начиная с 4-го класса. Об этом сообщило Politico.

Издание процитировало российского министра Александра Козлова, который на заседании межправительственной комиссии между Россией и КНДР заявил, что сейчас около 600 человек в Северной Корее изучают русский язык. А в России, по его словам, корейский язык изучают 3000 школьников и 300 студентов университетов.

Также российский чиновник сообщил, что в прошлом году 96 граждан Северной Кореи были приняты в российские университеты. В том числе университета, который готовит дипломатов. Еще 29 человек в этом году были зачислены на курсы геологии в России. Также готовятся будущие банкиры, энергетики и медики. Он также уверяет, что россияне строят образовательный центр в Северной Корее, где будут преподавать на русском.

#образование #Северная Корея #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
