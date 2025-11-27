Издание процитировало российского министра Александра Козлова, который на заседании межправительственной комиссии между Россией и КНДР заявил, что сейчас около 600 человек в Северной Корее изучают русский язык. А в России, по его словам, корейский язык изучают 3000 школьников и 300 студентов университетов.

Также российский чиновник сообщил, что в прошлом году 96 граждан Северной Кореи были приняты в российские университеты. В том числе университета, который готовит дипломатов. Еще 29 человек в этом году были зачислены на курсы геологии в России. Также готовятся будущие банкиры, энергетики и медики. Он также уверяет, что россияне строят образовательный центр в Северной Корее, где будут преподавать на русском.