Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что планирует остановить миграцию из так называемых стран третьего мира, сделав это заявление на следующий день после того, как гражданин Афганистана в Вашингтоне ранил двух военнослужащих Национальной гвардии, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

«Я введу постоянную паузу на миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать системе США полностью восстановиться», — заявил Трамп в социальных сетях.

Он также пригрозил отменить «миллионы» разрешений на въезд, выданных при его предшественнике Джо Байдене, и «депортировать каждого, кто не представляет чистую выгоду для США».

Трамп добавил, что прекратит все федеральные пособия и субсидии тем, кто не является гражданином США, а также депортирует каждого иностранца, который представляет угрозу безопасности или «несовместим с западной цивилизацией».

«Эти цели будут реализованы, чтобы добиться значительного сокращения числа нелегальных и дестабилизирующих жителей», — заявил Трамп.

«Эту ситуацию можно полностью излечить только обратной миграцией», — резюмировал президент США.