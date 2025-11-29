Европейский Союз внесет значительный вклад в гарантии безопасности для Украины через финансирование, обучение и поддержку оборонной промышленности. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформальной видеоконференции Совета по иностранным делам.

Кая Каллас подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины не меняют главного факта: настоящей угрозой является страна-агрессор Россия. Верховный представитель ЕС привела впечатляющую статистику: Россия напала более чем на 19 стран. "За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них – даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой", – подчеркнула Каллас.

"В мире редко случаются войны, где ситуация настолько однозначна. У нас есть один агрессор и одна жертва", — отметила европейский дипломат.

Каллас четко сформулировала позицию ЕС относительно будущего мирного соглашения: акцент должен быть сделан на том, что должна сделать Россия-агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина-жертва. "В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой", — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

В рамках видеоконференции были подтверждены ключевые принципы: суверенитет, независимость, территориальная целостность и неотъемлемое право Украины на самооборону. Каллас также напомнила о важном правиле: "Ничего об Украине без Украины".

Европейский Союз продолжит работать над деталями своего вклада в гарантии безопасности, включая продолжение текущих миссий в Украине.