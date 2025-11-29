Baltijas balss logotype
«За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран» – Кая Каллас 8 2454

В мире
Дата публикации: 29.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран» – Кая Каллас

Европейский Союз внесет значительный вклад в гарантии безопасности для Украины через финансирование, обучение и поддержку оборонной промышленности. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформальной видеоконференции Совета по иностранным делам.

Кая Каллас подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины не меняют главного факта: настоящей угрозой является страна-агрессор Россия. Верховный представитель ЕС привела впечатляющую статистику: Россия напала более чем на 19 стран. "За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них – даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой", – подчеркнула Каллас.

"В мире редко случаются войны, где ситуация настолько однозначна. У нас есть один агрессор и одна жертва", — отметила европейский дипломат.

Каллас четко сформулировала позицию ЕС относительно будущего мирного соглашения: акцент должен быть сделан на том, что должна сделать Россия-агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина-жертва. "В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой", — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

В рамках видеоконференции были подтверждены ключевые принципы: суверенитет, независимость, территориальная целостность и неотъемлемое право Украины на самооборону. Каллас также напомнила о важном правиле: "Ничего об Украине без Украины".

Европейский Союз продолжит работать над деталями своего вклада в гарантии безопасности, включая продолжение текущих миссий в Украине.

#Украина #безопасность #дипломатия #агрессия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го ноября

    Не зря Рубио отказался с ней встречаться с формулировкой "по причине некомп.етентности". Раньше тупость в бербоках оценивали, теперь придется правки вносить: 1000 бербок = 1 каллас

    64
    3
  • JB
    Janis Berzin
    29-го ноября

    Огласите весь список, пожалуйста! Даже, если считать СССР Россией, то получится по стране каждые 5 лет.

    46
    2
  • lo gos
    lo gos
    29-го ноября

    Пускай лучше скажет сколько Америка , Англия и Франция,: -это больше в разы Это около 300 воин они развязали, а коренное население Америки Было уничтожено почти полностью, а две атомные бомбы которые они сбросили на Японию ,которые сразу уничтожили несколько миллионов человек,эта дура Может засрать в мозге только лохам

    60
    2
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    Надо же что-то говорить чтоб зряплату отрабатывать

    42
    2
  • A
    Aleks
    29-го ноября

    Такие,как Каллас,проходят особый отбор,как понимаю 😀 Помню пресс секретаря Байдена,которая говорила,что американский флот встанет у берегов Белоруссии ...😀 А Аналена Бербок?А великий юморист Клычко -Этинзон?😂 А сколько таких в правительстве и Сейме Латвии,а РД? Ужас.Нами управляют дебилы ....😭

    77
    5
  • Е
    Ехидный
    29-го ноября

    то ,что она дура раньше знали только родственники , а теперь весь мир !!!

    109
    4
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    29-го ноября

    Жуть, в мире всего 195 стран. И когда это Россия успела?

    75
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    29-го ноября

    За последние 100 лет Естония напала на 800 стран. И не собирается останавливаться

    81
    5
Читать все комментарии

