По словам критиков, видеокампания министра транспорта Шона Даффи романтизирует эпоху, которой, по их мнению, на самом деле никогда не существовало.

Министр транспорта США Шон Даффи призывает американцев одеваться поприличнее и выглядеть опрятно в полёте. Реакция на его просьбу оказалась быстрой и в основном скептической.

В преддверии, как заявило Федеральное управление гражданской авиации (FAA), самого напряжённого за 15 лет периода поездок на День благодарения Даффи запустил новую кампанию под названием «Золотой век путешествий начинается с тебя».

Видеоролик Министерства транспорта монтирует кадры образцового порядка в терминалах 1950-х и 1960-х с недавними съёмками, где пассажиры дерутся, вытягивают босые ноги в проход и спорят с бортпроводниками.

В ролике Даффи говорит: «Вежливость не заканчивается у выхода на посадку. Вы одеваетесь с уважением?»

Выступая в аэропорту Ньюарк, он развил свой призыв по поводу одежды: «Давайте постараемся не приходить в аэропорт в тапочках и пижамах».

Путешественники считают, что кампания не о том

Призыв вызвал волну критики в соцсетях.

Многие путешественники отметили, что авиаперелёты становятся всё более стрессовыми, а не наоборот, и призвали Даффи сосредоточиться на толпах, ценах, задержках и досмотрах.

Пользователь Bluesky Terri De написал: «Это не 50-е, когда летать действительно было приятно. Сейчас нас утрамбовывают как скот, и это почти как ехать на автобусе».

Другой пользователь Bluesky добавил: «Пока остаётся реальная вероятность переночевать на полу в аэропорту из-за задержек рейсов, я буду носить всё, что захочу».

Число нарушений растёт, но сравнивать их непросто

По словам Министерства транспорта США (DOT), кампания призвана снизить уровень насилия и нарушений порядка в терминалах и на борту. С 2021 года ведомство зафиксировало 13 800 инцидентов с буйными пассажирами, а каждый пятый бортпроводник сообщал о физических столкновениях.

Во всём мире такие инциденты участились.

По последним данным IATA, собранным более чем по 60 авиакомпаниям, в 2024 году инцидент приходился на каждые 395 рейсов.

Но авиационные историки призывают смотреть на эти цифры в контексте.

В 1950-е в салонах самолётов разрешалось курить, угоны происходили чаще, чем сегодня, а бортпроводников нанимали по жёстким правилам, завязанным на внешность.

Тогда тарифы были выше, поэтому летали гораздо меньше людей.

Зато авиакатастрофы случались куда чаще. По данным Airbus, ежегодная частота смертельных происшествий снизилась с 10 на миллион рейсов в 1961 году до почти нуля сегодня.

В сумме выходит, что так называемый золотой век путешествий был далеко не таким блестящим, как видится Даффи в ретроспективе.

Призыв Даффи звучит как раз в тот момент, когда многие авиакомпании смягчают требования к униформе.

В Австралии лоукостер Bonza в 2022 году полностью отказался от формальной униформы. Бортпроводники и пилоты могут носить футболки, шорты и платья с символикой Bonza. Допускаются видимые татуировки, макияж по желанию. Бывшая директор по коммерции Карли Пови говорила, что цель состоит в том, чтобы создать что-то «весёлое, яркое и отражающее сегодняшний день».

В США Alaska Airlines пересмотрела дресс-код в 2022 году, отказавшись от жёсткого разделения на мужской и женский варианты. Компания ввела гендерно‑нейтральные комплекты для всех сотрудников и разрешила макияж, лак для ногтей, по две серьги в каждом ухе и пирсинг в носу.

United Airlines допускает часть видимых татуировок и длинные волосы для сотрудников любого пола, а Virgin Atlantic в 2019 году сняла обязательные требования к макияжу для женщин в экипаже и в 2022-м смягчила правила по татуировкам.

В Мальдивах подход к неформальности заходит ещё дальше: на Trans Maldivian Airways пилоты иногда летают босиком или в шлёпанцах.

Призыв к вежливости или неверное понимание, в чём проблема?

При всём разноголосии призыв Даффи всё же нашёл поддерживающих. Один Reddit пользователь написал: «Пока всё прикрыто, мне всё равно, во что вы одеты. Больше вежливости — это поддержу».

И авиационные эксперты сходятся в том, что минимальный уровень вежливости, как по отношению к бортпроводникам, так и к соседям по салону, делает поездки безопаснее и терпимее.

Но многие критики говорят, что послание министра игнорирует структурные проблемы современного авиасообщения: тесные салоны, перегруженные экипажи, ультрадешёвые ценовые модели и аэропорты, работающие на пределе. Не говоря уже об отсутствии альтернатив самолётам.

Другой Reddit пользователь написал: «Когда-то перелёты были приятным опытом. Сегодня уже нет. Авиакомпании относятся к пассажирам как к товару».

«Лучший способ исправить ситуацию с авиаперелётами: расширить и развивать внутреннюю сеть железных дорог, чтобы у людей были альтернативы коротким внутренним рейсам».

Идут ли пассажиры в пижамах, джинсах или смокингах, мало кто сомневается, что вспышки конфликтов в воздухе подпитывает скорее стресс, чем спортивные штаны.