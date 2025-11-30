Baltijas balss logotype
Министр транспорта США призвал авиапассажиров «одеваться прилично»

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
Euronews
Изображение к статье: Министр транспорта США призвал авиапассажиров «одеваться прилично»

По словам критиков, видеокампания министра транспорта Шона Даффи романтизирует эпоху, которой, по их мнению, на самом деле никогда не существовало.

Министр транспорта США Шон Даффи призывает американцев одеваться поприличнее и выглядеть опрятно в полёте. Реакция на его просьбу оказалась быстрой и в основном скептической.

В преддверии, как заявило Федеральное управление гражданской авиации (FAA), самого напряжённого за 15 лет периода поездок на День благодарения Даффи запустил новую кампанию под названием «Золотой век путешествий начинается с тебя».

Видеоролик Министерства транспорта монтирует кадры образцового порядка в терминалах 1950-х и 1960-х с недавними съёмками, где пассажиры дерутся, вытягивают босые ноги в проход и спорят с бортпроводниками.

В ролике Даффи говорит: «Вежливость не заканчивается у выхода на посадку. Вы одеваетесь с уважением?»

Выступая в аэропорту Ньюарк, он развил свой призыв по поводу одежды: «Давайте постараемся не приходить в аэропорт в тапочках и пижамах».

Путешественники считают, что кампания не о том

Призыв вызвал волну критики в соцсетях.

Многие путешественники отметили, что авиаперелёты становятся всё более стрессовыми, а не наоборот, и призвали Даффи сосредоточиться на толпах, ценах, задержках и досмотрах.

Пользователь Bluesky Terri De написал: «Это не 50-е, когда летать действительно было приятно. Сейчас нас утрамбовывают как скот, и это почти как ехать на автобусе».

Другой пользователь Bluesky добавил: «Пока остаётся реальная вероятность переночевать на полу в аэропорту из-за задержек рейсов, я буду носить всё, что захочу».

Число нарушений растёт, но сравнивать их непросто

По словам Министерства транспорта США (DOT), кампания призвана снизить уровень насилия и нарушений порядка в терминалах и на борту. С 2021 года ведомство зафиксировало 13 800 инцидентов с буйными пассажирами, а каждый пятый бортпроводник сообщал о физических столкновениях.

Во всём мире такие инциденты участились.

По последним данным IATA, собранным более чем по 60 авиакомпаниям, в 2024 году инцидент приходился на каждые 395 рейсов.

Но авиационные историки призывают смотреть на эти цифры в контексте.

В 1950-е в салонах самолётов разрешалось курить, угоны происходили чаще, чем сегодня, а бортпроводников нанимали по жёстким правилам, завязанным на внешность.

Тогда тарифы были выше, поэтому летали гораздо меньше людей.

Зато авиакатастрофы случались куда чаще. По данным Airbus, ежегодная частота смертельных происшествий снизилась с 10 на миллион рейсов в 1961 году до почти нуля сегодня.

В сумме выходит, что так называемый золотой век путешествий был далеко не таким блестящим, как видится Даффи в ретроспективе.

Призыв Даффи звучит как раз в тот момент, когда многие авиакомпании смягчают требования к униформе.

В Австралии лоукостер Bonza в 2022 году полностью отказался от формальной униформы. Бортпроводники и пилоты могут носить футболки, шорты и платья с символикой Bonza. Допускаются видимые татуировки, макияж по желанию. Бывшая директор по коммерции Карли Пови говорила, что цель состоит в том, чтобы создать что-то «весёлое, яркое и отражающее сегодняшний день».

В США Alaska Airlines пересмотрела дресс-код в 2022 году, отказавшись от жёсткого разделения на мужской и женский варианты. Компания ввела гендерно‑нейтральные комплекты для всех сотрудников и разрешила макияж, лак для ногтей, по две серьги в каждом ухе и пирсинг в носу.

United Airlines допускает часть видимых татуировок и длинные волосы для сотрудников любого пола, а Virgin Atlantic в 2019 году сняла обязательные требования к макияжу для женщин в экипаже и в 2022-м смягчила правила по татуировкам.

В Мальдивах подход к неформальности заходит ещё дальше: на Trans Maldivian Airways пилоты иногда летают босиком или в шлёпанцах.

Призыв к вежливости или неверное понимание, в чём проблема?

При всём разноголосии призыв Даффи всё же нашёл поддерживающих. Один Reddit пользователь написал: «Пока всё прикрыто, мне всё равно, во что вы одеты. Больше вежливости — это поддержу».

И авиационные эксперты сходятся в том, что минимальный уровень вежливости, как по отношению к бортпроводникам, так и к соседям по салону, делает поездки безопаснее и терпимее.

Но многие критики говорят, что послание министра игнорирует структурные проблемы современного авиасообщения: тесные салоны, перегруженные экипажи, ультрадешёвые ценовые модели и аэропорты, работающие на пределе. Не говоря уже об отсутствии альтернатив самолётам.

Другой Reddit пользователь написал: «Когда-то перелёты были приятным опытом. Сегодня уже нет. Авиакомпании относятся к пассажирам как к товару».

«Лучший способ исправить ситуацию с авиаперелётами: расширить и развивать внутреннюю сеть железных дорог, чтобы у людей были альтернативы коротким внутренним рейсам».

Идут ли пассажиры в пижамах, джинсах или смокингах, мало кто сомневается, что вспышки конфликтов в воздухе подпитывает скорее стресс, чем спортивные штаны.

