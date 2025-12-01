Три генерала и около десятка старших командиров ЦАХАЛ уволены за то, что не смогли предотвратить нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По решению главы Генштаба их исключат и из резервного состава армии.

Как уточняется, речь идет о бывшем главе разведки ЦАХАЛ Аароне Халиве, бывшем руководителе оперативного управления Одеде Басюке и генерал-майоре Яроне Финкельмане, который в то время отвечал за южный военный округ. Финкельман и Халива уже ушли в отставку в январе 2025 года из-за просчетов, допущенных 7 октября. Басюк покинул пост после войны между Израилем и Ираном в июне. Кроме того, дисциплинарные взыскания были наложены, в частности, на главу ВВС Израиля Томера Бара. Еще девять генералов и высокопоставленных офицеров также были привлечены к ответственности, говорится в распоряжении.

Предыдущий глава Генштаба ЦАХАЛ, занимавший эту должность с января 2023 года, Герци Халеви покинул пост в марте, объяснив свой уход личной ответственностью за провалы израильской армии 7 октября. Пришедший ему на смену Эяль Замир поручил провести повторную проверку и вынести индивидуальные оценки деятельности командиров, ответственных за эти провалы.

Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала в районе Бейрута террориста Хайтама Али Табатабаи, исполнявшего обязанности начальника штаба «Хизбаллы».

Табатабаи был ветераном и ключевым активистом этой террористической организации, вступив в её ряды в 1980-х годах, и занимал ряд руководящих должностей, в том числе командира подразделения «Радван» и руководителя операций «Хизбаллы» в Сирии.

Во время войны он был назначен командиром оперативного отдела организации. В ходе операции «Северные стрелы», после ликвидации большей части руководства "Хизбаллы", Табатабаи фактически возглавил боевые действия против Израиля.

По завершении операции «Северные стрелы» Табатабаи был назначен начальником Генштаба «Хизбаллы», возглавив восстановление организации. Табатабаи командовал большинством подразделений «Хизбаллы» и прилагал все усилия для восстановления их готовности к новой войне с Израилем. Он возглавлял высшее руководство «Хизбаллы» и, благодаря своим связям и возможностям, был важным центром знаний и влияния в этой группировке.

Армия обороны Израиля будет пресекать попытки реорганизации и перевооружения террористической организации «Хизбалла» и будет принимать решительные меры для устранения любой угрозы гражданам Государства Израиль, продолжая при этом придерживаться договорённостей, достигнутых между Государством Израиль и Ливаном.