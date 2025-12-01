Baltijas balss logotype
Трамп видит «хороший шанс» на мирную сделку по Украине 2 596

В мире
Дата публикации: 01.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп видит «хороший шанс» на мирную сделку по Украине
ФОТО: пресс-фото

После встречи представителей США и Украины во Флориде Дональд Трамп заявил, что у Киева есть "некоторые сложные маленькие проблемы", но при этом он видит "хороший шанс" на заключение сделки для окончания войны, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп после переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Украины во Флориде в воскресенье, 30 ноября, выразил оптимизм по поводу перспектив заключения сделки для окончания войны в Украине.

Общаясь с прессой на борту президентского самолета Air Force One, глава Белого дома заявил о наличии у Украины "некоторых сложных маленьких проблем" и указал, что разразившийся вокруг украинской госкомпании "Энергоатом" коррупционный скандал "не помогает" стране. Трамп не ответил на вопрос журналиста о том, повлияет ли это на мирные переговоры , однако вскоре после этого добавил: "Я думаю, есть хороший шанс, что мы можем заключить сделку".

Зеленский заявил о "конструктивной динамике"

Президент Украины Владимир Зеленский, получив доклад от секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова , возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в США, также прокомментировал прошедшую встречу в позитивном ключе.

"Важно, что в переговорах есть конструктивная динамика, и что все вопросы обсуждались открыто и с фокусом на обеспечении суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Соединенным Штатам, команде президента Трампа и ему лично за время, которое так интенсивно инвестируется в определение шагов по завершению войны. Мы продолжим работать", - написал Владимир Зеленский в соцсетях.

Двусторонние переговоры во Флориде

Встреча между делегациями США и Украины , посвященная обсуждению условий возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, прошла 30 ноября на территории гольф-клуба Shell Bay спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в штате Флорида. Обсуждались, в том числе, территориальные вопросы, сроки проведения выборов в Украине и другие сложные моменты, сообщало издание The Wall Street Journal.

Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио оценил их результаты как "очень продуктивные" , однако указал, что для достижения мира в войне России против Украины нужно будет проделать больше работы, и РФ должна стать "частью уравнения". "Мы хотим помочь Украине навсегда обеспечить безопасность. И, что столь же важно, мы хотим, чтобы там началась новая эпоха настоящего процветания", - сказал глава Госдепа.

Умеров, в свою очередь, заявил: "Есть существенные подвижки в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной". По словам секретаря СНБО Украины, "США оказывали очень сильную поддержку" Киеву.

DW

Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го декабря

    Каждая война, это следствии какой то причины. Пройдите к истокам войны, найдите причину, устраните её и войне конец! Делов то.

    5
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Бесс Толковый
    1-го декабря

    Вы предлагаете устранить демпартию СШП ? ))))

    0
    1

