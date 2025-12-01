Первая в истории Грузии женщина-президент, и одна из лидеров оппозиции Саломе Зурабишвили в интервью RFI заявила, что нынешняя власть в этой стране «хуже, чем диктатура» и предупредила, что методы российского влияния, испытанные в Грузии, могут быть направлены и против других государств. За день до широкомасштабной мобилизации оппозиции она подчеркнула: «Кремль ведёт против Европы полномасштабную психологическую войну». По её словам, единственный путь для Грузии — вернуть стране её европейское будущее: «Другого будущего у нашей страны просто нет».

Саломе Зурабишвили, президент Грузии с 2018 по 2024 год и сегодня одна из самых влиятельных фигур грузинской оппозиции, в интервью RFI заявила, что нынешняя про-кремлёвская власть в Тбилиси «хуже, чем диктатура» и предупредила: методы российского влияния, отработанные в Грузии, могут быть перенесены и на другие европейские государства. Она была в парижской студии нашего радио в канун очередной масштабной мобилизации оппозиции в Грузии и за рубежом — в двух десятках столиц и крупных городов мира, включая Париж и Лондон.

Уже год грузинская оппозиция оспаривает результаты парламентских и президентских выборов 2024 года, считая их сфальсифицированными. Протесты 28 ноября стали также реакцией на решение новых властей, принятое год назад, — заморозить процесс евроинтеграции Грузии до 2028 года. За это время против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, а десятки активистов подверглись задержаниям и давлению со стороны силовых структур.

"Наше государство фактически захвачено Россией через нынешний прокси-режим. Наша страна находится в процессе оккупации. Да, часть Грузии уже оккупирована, но сегодня линия оккупации проходит по центральному проспекту Тбилиси — по проспекту Руставели, где люди выходят на улицы каждый день. Уже триста шестьдесят четыре дня, а завтра — триста шестьдесят пять. Население выходит на манифестации каждый день, чтобы сказать: мы не собираемся смиряться".

-Ситуация крайне тяжёлая: мы вынуждены бороться одновременно на двух фронтах. Это напоминает Францию времён Петена — когда внутри существовал прокси-режим, а снаружи давила тоталитарная власть. Против Украины Россия ведёт реальную классическую войну. Против Грузии — гибридную. И Грузия стала своего рода полигоном, испытательной площадкой такой войны — той, которую завтра можно применить к любому другому государству.

"Россия пытается вернуть нас на свою орбиту— так же, как она стремится вернуть Украину. Там — военным путём. Российские цели были озвучены открыто: взять Киев, сменить режим, «зачистить» страну — это старый советский словарь.

В случае Грузии применяются якобы «мирные методы». Лозунг «мира» эксплуатируется постоянно — мы в чистой оруэлловской логике. Но цель та же: восстановить контроль над регионом без необходимости прямой военной оккупации территории".