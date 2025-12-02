Плотный туман в Покровске усложняет разведку для украинских военных и дает врагу возможность наращивать силы. Об этом рассказали в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.

"В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава.

Ранее украинский военный эксперт Иван Тимочко оценил, на что сейчас реально способны россияне на Покровском направлении. По его словам, сейчас вражеские малые пехотные группы в город просачиваются, но это не является системным, "это очень локально, очень тактически и очень разрозненно".

Аналитики DeepState недавно сообщали, что российские пропагандисты уже снимают репортажи из центра Покровска. Они отметили, что на распространенных видео "местные благодарят оккупантов за то, что те принесли разруху и дали возможность умереть от обстрелов, будучи похороненным прямо возле своей квартиры".