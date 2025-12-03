Baltijas balss logotype
В Украине задержан британец по подозрению в шпионаже в пользу России

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Украине задержан британец по подозрению в шпионаже в пользу России
ФОТО: Unsplash

В столице Украины Киеве задержан гражданин Великобритании Росс Дэвид Катмор, который подозревается в шпионаже в пользу России, пишет LETA со ссылкой на PA/DPA.

Сообщается, что Катмора завербовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, и он за вознаграждение передавал российским властям засекреченную информацию.

«Мы оказываем консульскую помощь британскому гражданину, задержанному в Украине, — заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании. - Мы поддерживаем тесный контакт с украинскими властями».

По словам украинских чиновников, Катмор прибыл в Украину в январе 2024 года, чтобы обучать новобранцев в городе Николаев.

«В мае 2025 года он передал координаты расположения украинских подразделений, фотографии мест проведения учений, а также информацию о военнослужащих, которая может быть использована для их идентификации», — говорится в заявлении Киевской прокуратуры, которое распространили несколько СМИ.

«Кроме того, анализ его переписки подтвердил выполнение других заданий в интересах российских спецслужб».

Катмору грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, подтвердили украинские официальные лица.

Следователи считают, что Катмор рекламировал свои услуги с помощью «объявлений» в различных прокремлёвских группах в социальных сетях.

«Сначала он проводил обучающие занятия для военных в Николаеве, а позднее работал в одном из приграничных подразделений», — говорится в другом заявлении прокуратуры от октября.

«В конце сентября 2024 года, завершив работу в качестве инструктора, он переехал в Одессу, где установил контакт с представителем российских спецслужб и согласился за деньги передавать военную информацию», — говорится в сообщении.

Катмор был задержан в октябре у своего места жительства в Киеве.

Отец задержанного британца, Росс Джон Катмор, во вторник сообщил британской газете Daily Telegraph у своего дома в Шотландии, что шокирован случившимся. «У меня просто нет слов. Я обычный человек. Хожу на работу. Просто живу своей жизнью в нормальной семье», — сказал отец Катмора.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
