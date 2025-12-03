Baltijas balss logotype
«Верить русским? Совершенно бессмысленно!» — майор НВС Слайдиньш

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Верить русским? Совершенно бессмысленно!» — майор НВС Слайдиньш
ФОТО: Youtube

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор Национальных вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш прокомментировал заявление Путина о возможном окончании войны и подчеркнул, что Украина сталкивается с серьёзными проблемами из-за отсутствия гарантий безопасности, пишет LA.LV.

По словам Слайдиньша, главная проблема заключается в полной неопределённости в отношении реальных гарантий безопасности для Украины — на данный момент их просто не существует. Обещания США о том, что «гарантии будут даны после заключения мира», он считает пустыми словами. По его мнению, чёткие и конкретные гарантии должны быть предоставлены до подписания каких-либо соглашений, чтобы в будущем избежать очередной агрессии со стороны России.

Слайдиньш также отметил, что такие вопросы, как сокращение армии и статус русского языка, являются внутренним делом самой Украины. Сейчас часто звучат призывы к уступкам со стороны Украины, но никто не говорит о том, что Россия должна понести ответственность за совершённое.

Он подчеркнул, что требования, изложенные в «мирном плане», можно предъявлять только побеждённой стороне. Однако, если взглянуть на карту, Украина такой страной не является и в положении побеждённой не находится.

Слайдиньш уверен, что Украина хорошо осознаёт: никто, кроме Дональда Трампа, не может достичь соглашения о замораживании конфликта. Европа в этой ситуации не играет значимой роли — кроме заявлений о поддержке американских инициатив. Для России Европа вообще не считается «серьёзным игроком».

Путин же озвучил своё условие окончания войны: «Украинские войска должны отступить с занятых территорий — тогда бои прекратятся. Если не отступят — Россия добьётся этого силой».

Комментируя конфликт с Европой, Путин заявил: «Если европейцы запугали своих граждан и хотят услышать, что мы не собираемся нападать на Европу и у нас нет агрессивных планов, то пожалуйста — мы готовы это зафиксировать в любой форме».

На это Слайдиньш ответил: всё, что когда-либо «фиксировала» Россия, всегда было нарушено. «Верить русским — это совершенно бессмысленно. Недоверие к ним подтверждается уже веками», — подчеркнул он.

LA.LV

#Путин #Украина #безопасность #агрессия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • Д
    Дед
    3-го декабря

    Ну, хорошо, России верить не будут, и что будут делать? Будут воевать до последнего украинца, а ведь, Путин об этом и сказал. НАТО ничего сделать не может, войдут другие страны, получат ядерную ракету, оружие кончилось, деньги кончились, Трамп отказался помогать Украине. А язык, будет тот, который закажет победитель. Фактически, Россия победила НАТО. Ни одна европейская страна не сможет так воевать, как Украина.

    2
    0
  • ks
    kokorins sergejs
    3-го декабря

    Он. Хоть.сам.обувь.одевает.или.как.я.в67.с.трудом?

    5
    0
  • AE
    Alex Evi
    3-го декабря

    Стандартное тупоголовое нечтожество !!!

    34
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го декабря

    "По утрам майор Слайдиньш смотрел в зеркало, видел там Путина и очень пугался...". Из "Истории успеха Латвии".

    47
    2
  • П
    Процион
    3-го декабря

    Слайдиньш, свою собственную дурость надо скрывать, а не выставлять напоказ. С тобой бессмысленна любая полемика. Никогда ты не станешь хотя бы подполковником. Да и майорское звание для тебя излишняя роскошь, ты даже его не заслуживаешь. Максимум для тебя — фельдфебель, причём, тупой.

    46
    3
  • Е
    Ехидный
    3-го декабря

    уже устали от этого мыслителя !!! эксперт во всем - от космонавтики до гинекологии !!!

    67
    2
  • С
    Сарказм
    3-го декабря

    Совершенно трезвая оценка ситуации. А кому там верить-то? Окопавшейся на троне гэбне, давно забывшей как это не врать? Вы серьезно?

    6
    50
  • А
    Антимонетарист
    3-го декабря

    В одном Слайдиньш прав, что Россия не остановится. 2 пункта, которые она преследует в этой войне - демилитаризация и денацификация возможны только при полном контроле всей территории Украины. Добровольцев всё это выполнят, как я вижу там нет. А вот в остальных вопросах он эксперд. А по другому то он и не имеет права говорить.

    37
    2
  • А
    Андрей
    3-го декабря

    Пожалуйста, уберите с портала этого небритого откормленного PR-майрора с расстроенным сознанием (буквально 3)!!! Он не генерит никаких полезных умозаколючений! Только занимает эфир. Пусть у себя в части вешает лапшу на уши добровольно подписавшимся!

    53
    4
  • NB
    Nose Bose
    3-го декабря

    Европа исчерпала себя, обманув в минских соглашениях. Кто-то решил поставить точку этому вранью :)

    54
    3
Читать все комментарии

Видео