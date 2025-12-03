В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор Национальных вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш прокомментировал заявление Путина о возможном окончании войны и подчеркнул, что Украина сталкивается с серьёзными проблемами из-за отсутствия гарантий безопасности, пишет LA.LV.

По словам Слайдиньша, главная проблема заключается в полной неопределённости в отношении реальных гарантий безопасности для Украины — на данный момент их просто не существует. Обещания США о том, что «гарантии будут даны после заключения мира», он считает пустыми словами. По его мнению, чёткие и конкретные гарантии должны быть предоставлены до подписания каких-либо соглашений, чтобы в будущем избежать очередной агрессии со стороны России.

Слайдиньш также отметил, что такие вопросы, как сокращение армии и статус русского языка, являются внутренним делом самой Украины. Сейчас часто звучат призывы к уступкам со стороны Украины, но никто не говорит о том, что Россия должна понести ответственность за совершённое.

Он подчеркнул, что требования, изложенные в «мирном плане», можно предъявлять только побеждённой стороне. Однако, если взглянуть на карту, Украина такой страной не является и в положении побеждённой не находится.

Слайдиньш уверен, что Украина хорошо осознаёт: никто, кроме Дональда Трампа, не может достичь соглашения о замораживании конфликта. Европа в этой ситуации не играет значимой роли — кроме заявлений о поддержке американских инициатив. Для России Европа вообще не считается «серьёзным игроком».

Путин же озвучил своё условие окончания войны: «Украинские войска должны отступить с занятых территорий — тогда бои прекратятся. Если не отступят — Россия добьётся этого силой».

Комментируя конфликт с Европой, Путин заявил: «Если европейцы запугали своих граждан и хотят услышать, что мы не собираемся нападать на Европу и у нас нет агрессивных планов, то пожалуйста — мы готовы это зафиксировать в любой форме».

На это Слайдиньш ответил: всё, что когда-либо «фиксировала» Россия, всегда было нарушено. «Верить русским — это совершенно бессмысленно. Недоверие к ним подтверждается уже веками», — подчеркнул он.

