Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решительно защищает хиджаб, в то время как все больше женщин нарушают строгий дресс-код Исламской Республики, что вызывает критику со стороны ультраконсерваторов.

Его высказывания прозвучали на следующий день после того, как более половины парламента Ирана, в котором преобладают консерваторы, обвинили судебную систему в неспособности должным образом обеспечить соблюдение закона об обязательном ношении женщинами хиджаба.

На прошлой неделе администрация Хаменеи столкнулась с негативной реакцией со стороны некоторых ультраконсерваторов после того, как опубликовала в своей газете фотографию иранской женщины без паранджи, убитой в 12-дневной войне с Израилем в июне.

На снимке женщина изображена с бейсболкой на голове, ее волосы хорошо видны.

"В Исламской Республике было доказано, что мусульманка, носящая хиджаб и уважающая исламскую одежду, может добиться большего прогресса, чем другие, во всех областях и играть активную роль как в обществе, так и в своем доме", - заявил Хаменеи на встрече с группой женщин.