Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хаменеи защищает хиджаб, поскольку все больше женщин нарушают дресс-код 0 60

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хаменеи защищает хиджаб, поскольку все больше женщин нарушают дресс-код
ФОТО: пресс-фото

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решительно защищает хиджаб, в то время как все больше женщин нарушают строгий дресс-код Исламской Республики, что вызывает критику со стороны ультраконсерваторов.

Его высказывания прозвучали на следующий день после того, как более половины парламента Ирана, в котором преобладают консерваторы, обвинили судебную систему в неспособности должным образом обеспечить соблюдение закона об обязательном ношении женщинами хиджаба.

На прошлой неделе администрация Хаменеи столкнулась с негативной реакцией со стороны некоторых ультраконсерваторов после того, как опубликовала в своей газете фотографию иранской женщины без паранджи, убитой в 12-дневной войне с Израилем в июне.

На снимке женщина изображена с бейсболкой на голове, ее волосы хорошо видны.

"В Исламской Республике было доказано, что мусульманка, носящая хиджаб и уважающая исламскую одежду, может добиться большего прогресса, чем другие, во всех областях и играть активную роль как в обществе, так и в своем доме", - заявил Хаменеи на встрече с группой женщин.

Читайте нас также:
#Иран #Ислам #парламент #женщины #хиджаб
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии?
Изображение к статье: Может ли Россия отрезать Украину от моря?
Изображение к статье: 1 300 погибших: почему в Азии участились внезапные наводнения
Изображение к статье: Рубио все же заявил о прогрессе в переговорах США и РФ по Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео