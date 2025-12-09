Baltijas balss logotype
Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча» 2 4386

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
ФОТО: скриншот видео TV3

Литва пытается оправиться от ужасающего преступления, всколыхнувшего не только страну, но и вышедшего далеко за её пределы. Под стражу взят мужчина, подозреваемый в убийстве двух молодых женщин. В задержании преступника участвовали местные жители, что вызвало дискуссии о том, не был ли это риск столкнуться с чем-то похожим на "Суд Линча", сообщают Новости ТВ3.

Доставленный в суд Бенас Микутавичюс на вопросы журналистов не отвечал. Поэтому остаётся неизвестным, раскаивается ли он в содеянном.

В зале суда он не скрывал лица, но продолжал молчать и там. Лишь время от времени пожимал плечами и смотрел на наручники.

Микутавичюс связан с одним из самых громких преступлений последних лет в Литве. На прошлой неделе в Каунасе были убиты две девушки. С колото-резаными ранами. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что одной из жертв была его двоюродная сестра.

Мотивы действий подозреваемого до сих пор не ясны.

"Он не был допрошен о деталях произошедшего. Указал, что признаёт вину частично. Был очень немногословен, ответы приходилось буквально вытягивать", - отметила судья Йоланта Рамониене.

В настоящее время в отношении подозреваемого применена самая строгая мера пресечения – арест сроком на три месяца.

Большую роль в возможном задержании убийцы сыграли жители. Местные самоорганизовались с помощью мобильного приложения. Всего участие приняли около 1000 человек.

Подозреваемого опознали в одном из парков. Следует признать, что в Литве сейчас ведутся дискуссии как об этической, так и о правовой стороне подобных действий.

Часть общества раскритиковала произошедшее, назвав это самосудом, полиция также предостерегла от попыток задерживать убийцу, так как он мог быть вооружён. Мнения литовцев разделились.

"Что вы хотели – чтобы его обняли? Хорошо, что поймали, а то бы спрятался. Убежал бы", – говорит один из местных жителей.

"Молодцы, местные, мы бы тоже так сделали! Но если подумать о тех девушках… Ужас какой-то", – говорит другая жительница.

Ещё один мужчина отмечает: "Понятно, что эмоции, но в принципе нужно было дождаться полицию".

Одна из женщин не согласна с тем, что задержание следует называть "самосудом". "Слишком сильно – называть это самосудом. Я сама мама и понимаю, что чувствуют люди, потерявшие детей", – сказала она.

В любом случае, мало кто из литовцев остался равнодушным к событиям в Каунасе.

ТВ3

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го декабря

    Да пофиг. Какая то бытовуха. А воя как теда банди заловили прям. 🙄 Резали, режут и будут резать. Тем более дела видимо какие то склочно-семейные. Которые отличаются особой повышенной истерией во взаимоотношениях. Короче, бывает. Ничего удивительного.

    3
    12
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Видимо, и в Литве никто не верит ментам, которые только сидят в кустах и ловят машины на скорость и главное оружие трубка алкотестера. Выписывать штрафы гораздо приятнее, чем столкнутся с настоящими преступниками.

    40
    8

