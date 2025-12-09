Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хватит!» Каллас пригрозила Китаю 6 3385

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
ФОТО: Global Look Press

Каллас: ЕС располагает рычагами значительного экономического давления на Китай.

Европейский союз (ЕС) располагает рычагами значительного экономического давления на Китай. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, трансляция доступна на YouTube-канале Европейского парламента.

«У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — подчеркнула глава евродипломатии.

По мнению Каллас, принятие администрацией президента США новой стратегии национальной безопасности дает Евросоюзу сигнал о необходимости быть более уверенными не только по отношению к России и Китаю, но и к Вашингтону. Еврочиновник добавила, что новая стратегия экономической безопасности объединения указывает все возможные инструменты давления.

Ранее Каллас призвала США критиковать Россию вместо ЕС. Она назвала обвинения представителей американских властей в адрес Евросоюза «провокацией» и добавила, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными.

Читайте нас также:
#США #безопасность #дипломатия #Кая Каллас #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
41
1
2
0
0
2

Оставить комментарий

(6)
  • 9-го декабря

    вот с такими калласами и фондерляйндами европа и хоронит себя заживо

    9
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го декабря

    "Ай, Моська! Знать, она сильна...". Дедушка Крылов - гений.

    29
    0
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    То Китаю угрожает Европа,то США,то России... Боюсь,как бы эти трое не объединились и не прикопали Европу,притом ,,европейскую Латвию,,и приказывать не надо,ее власти её давно закопали .😈👽

    51
    2
  • Е
    Ехидный
    9-го декабря

    болезнь у тетки прогрессирует !!!! если не начать лечение немедленно , то последствия будут непредсказуемы !!! это она пока на людей не кидается !!!!

    89
    2
  • П
    Процион
    9-го декабря

    Население Китая почти 1.5 миллиарда человек. Численность насиления Эстонии не дотягивает до 1.5 миллионов. Разница в 100 раз, в 10 000%

    58
    1
  • SS
    Skad Skad
    Процион
    9-го декабря

    Разница в 100 раз, разница в 1000 раз если быть точнее

    15
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президентское кресло готов уступить: Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине
Изображение к статье: Фото: US Navy / Globallookpress.com
Изображение к статье: Что ждет Европу? Германия готовит крупнейший в истории пакет военных заказов
Изображение к статье: Больше половины Киева осталось без электричества

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео