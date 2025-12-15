«Включая развертывание вооруженных сил»: Европа озвучила гарантии безопасности для Украины 5 1810

В мире
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Включая развертывание вооруженных сил»: Европа озвучила гарантии безопасности для Украины

Ряд европейских лидеров опубликовали совместное заявления, в котором описали свое видение гарантий безопасности Киеву, включая возможность размещение в Украине «многонациональных сил».

Заявление опубликовано на правительственных сайтах и подписано канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббой, Франции Эммануэлем Макроном (который сегодня встречался с президентом Латвии Э.Ринкевичем), премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дании Мэтте Фредериксен, Италии Джорджей Мелони, Норвегии Схоофом, Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антонио Коштой.

Согласно их заявлению гарантии безопасности должны в себя включать:

– предоставление Украине постоянной и существенной поддержки в развитии ее вооруженных сил, которые должны иметь постоянную численность в мирное время 800 тысяч военных;

– многонациональные силы для Украины под руководством Европы, которые будут состоять из вкладов стран из коалиции желающих при поддержке США. Эти силы будут способствовать восстановлению Вооруженных сил Украины, поддержанию безопасности воздушного пространства Украины и моря, в том числе путем операций в Украине;

– механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США при международном участии, что будет обеспечивать раннее предупреждение о потенциальных будущих нападениях, отслеживать потенциальные нарушения режима прекращения огня и реагировать на них, а также механизм сокращения конфликта для разработки взаимных мер деэскалации, которые могут быть использованы во благо всех сторон;

– юридическое обязательство, отвечающее внутренним процедурам, принимать меры по восстановлению мира и безопасности в случае предстоящего вооруженного нападения. Эти меры могут включать развертывание вооруженных сил, разведывательную и логистическую поддержку, а также экономические и дипломатические меры;

– инвестиции в послевоенное восстановление Украины, включая предоставление значительных ресурсов для экономического и материального восстановления, взаимовыгодные торговые соглашения и учет необходимости компенсации России Украине нанесенного ею ущерба.

Отметим, что США не заявляли о поддержке этого плана. Кроме того, ряд его пунктов прямо противоречит мирному плану Трампа, в котором, в частности, содержится запрет на размещение иностранных войск на территории Украины.

#США #Украина #инвестиции #Европа #безопасность #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
