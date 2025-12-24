Счета экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса на сумму почти в 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро) арестованы по решению Арбитражного суда Москвы, пишет DW.

Арбитражный суд Москвы по иску корпорации "Роснано" наложил обеспечительный арест на счета экс-главы этой компании Анатолия Чубайса на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро). Также арестовано имущество экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров "Роснано", сообщает агентство ТАСС в понедельник, 23 декабря.

Всего по делу в качестве ответчиков привлечены 13 человек, на их имущество наложен арест. На счетах экс-министра экономики Якова Уринсона суд арестовал свыше 8 млрд рублей (86,96 млн евро). У бывшего исполнительного директора компании "Роснано" Бориса Подольского арестованы почти 6 млрд рублей.

Суд подчеркнул, что из-за отсутствия перечня конкретного имущества требование об аресте является лишь предположением о наличии имущества, пишет агентство РБК. В связи с этим арбитраж арестовал имущество Чубайса "в пределах заявленных исковых требований в размере 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро).

Суд: Ответчики "не заинтересованы" в сохранении имущества в РФ

"Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации", - сказано в решении суда.

"Роснано" 12 декабря выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро) убытков по проекту Crocus. Этот проект был одобрен "Роснано" в 2011 году, его цель - создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Это уже второй иск "Роснано" к бывшим руководителям компании. В апреле суд наложил арест на денежные средства и другое имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков, общая сумма взыскания составила 5,6 млрд рублей (60,88 млн евро).

DW