Суд в РФ арестовал имущество Чубайса по иску «Роснано» 3 2648

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Суд в РФ арестовал имущество Чубайса по иску «Роснано»

Счета экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса на сумму почти в 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро) арестованы по решению Арбитражного суда Москвы, пишет DW.

Арбитражный суд Москвы по иску корпорации "Роснано" наложил обеспечительный арест на счета экс-главы этой компании Анатолия Чубайса на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро). Также арестовано имущество экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров "Роснано", сообщает агентство ТАСС в понедельник, 23 декабря.

Всего по делу в качестве ответчиков привлечены 13 человек, на их имущество наложен арест. На счетах экс-министра экономики Якова Уринсона суд арестовал свыше 8 млрд рублей (86,96 млн евро). У бывшего исполнительного директора компании "Роснано" Бориса Подольского арестованы почти 6 млрд рублей.

Суд подчеркнул, что из-за отсутствия перечня конкретного имущества требование об аресте является лишь предположением о наличии имущества, пишет агентство РБК. В связи с этим арбитраж арестовал имущество Чубайса "в пределах заявленных исковых требований в размере 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро).

Суд: Ответчики "не заинтересованы" в сохранении имущества в РФ

"Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации", - сказано в решении суда.

"Роснано" 12 декабря выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей (128,21 млн евро) убытков по проекту Crocus. Этот проект был одобрен "Роснано" в 2011 году, его цель - создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Это уже второй иск "Роснано" к бывшим руководителям компании. В апреле суд наложил арест на денежные средства и другое имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков, общая сумма взыскания составила 5,6 млрд рублей (60,88 млн евро).

DW

    Aleks
    24-го декабря

    Переведите 200 млрд рублей в доллары,что составляет 2 млрд 545 млн долларов и поймёте,что то,что оставлено Чубайсом и будет конфисковано -это крохи,а Чубайс все равно в огромных прибылях с подельниками. И оставил он эти крохи как раз для изображения борьбы с коррупцией,потому что давно мог все продать ,но не стал... Притом сам Путин на вопрос,почему отпущен Чубайс,ответил,что он в Израиле работает на благо России 😂😂😂

    Aleks
    24-го декабря

    Общий ущерб от Чубайса и подельников,многие из которых уже в Израиле,а Израиль своих не выдает,будь он хоть вор в законе,составил 200 млрд рублей. Так что ,если и есть что конфисковать,то крохи,которые Чубайс оставил власти России,чтобы она изобразила ,что борется с коррупцией.😀😀😀 Чубайс же принимал непосредственное участие в назначениях Путина,а Путин,как Израиль,своих не сдает.😀

    Aleks
    24-го декабря

    Столько,сколько вывели за рубеж Чубайс и подельники,не перекрывают наложенные аресты ...😂 Притом ,удивительно,как можно было вывести сотни миллиардов из Роснано без участия государственных структур?! А куда смотрели спецслужбы и другие надзирающих органы,ведь Чубайс с подельниками деньги не на ослике через границу перевозил? А сейчас изображают видимость борьбы.. Прям как у нас борятся с коррупцией..

