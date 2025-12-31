Во вторник более 100 тысяч жителей Московской области остались без электричества из-за пожара на подстанции, который вспыхнул после атаки украинских дронов, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Администрация города Раменское сообщила, что отключение электроэнергии было вызвано возгоранием кабеля, однако одновременно поступила информация о масштабной атаке украинских дронов на Московскую область.

Отключение затронуло также жителей Жуковского и Лыткарино. Власти заявили, что работают над скорейшим устранением последствий.

Во вторник вечером российская армия заявила, что в течение четырёх часов сбила более 100 украинских дронов.

Большинство из них были сбиты в Брянской области, граничащей с Украиной, а в Московской области было сбито восемь дронов, три из которых направлялись в сторону Москвы, говорится в сообщении российской армии.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были перехвачены и другие дроны. Из-за атаки аэропорты Москвы были вынуждены временно приостановить работу.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва регулярно наносит удары по Украине с использованием дронов, ракет и крылатых ракет. В ответ Украина всё чаще наносит удары вглубь территории России, в основном по объектам нефтегазовой инфраструктуры, чтобы нарушить снабжение российской армии топливом и ограничить финансирование войны со стороны России.

Тем не менее аналитики отмечают, что ущерб и число жертв среди гражданского населения от украинских ударов значительно меньше, чем в результате российских атак на Украину.