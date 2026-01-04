Baltijas balss logotype
«Скоро!» В США намекнули на захват Гренландии 4 1346

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Скоро!» В США намекнули на захват Гренландии

Супруга замглавы Белого дома Миллер показала окрашенную в цвета США Гренландию.

Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти показала карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага. Соответствующий пост опубликован на ее странице в социальной сети X.

При этом саму публикацию с изображением Миллер сопроводила подписью «СКОРО».

Ранее назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон якобы не планирует «завоевание» острова.

Перед этим он заявлял, что постарается присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. «Для меня честь выполнять задачи на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью США», — сказал он.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

#США #Дональд Трамп #геополитика #социальные сети #Гренландия #политика
(4)
  • 4-го января

    вот Америка сейчас всем пример покажет как можно делать и потом и Китай с Россией начнут повторять такое-же.

    17
    2
  • lo gos
    lo gos
    4-го января

    Да проще простого присоединить, раздать аборигенов по 100 баксов и провести референдум, и подделать выборы, засунуть своего человека – и всё.

    13
    1
  • JB
    Janis Berzin
    4-го января

    Скоро в Гренландии найдут наркокартель, а в Дании очередного диктатора и недемократический режим.

    19
    1
  • A
    Aleks
    4-го января

    😀😀😀Лозунг Трампа теперь-сделаем Венесуэлу великой,что повергло в шок его сторонников. Не хочет Трамп выкрасть Ринкевича и Силиню и сделать Латвию великой?! Как жаль,что у нас нет нефти ..😭

    30
    2
