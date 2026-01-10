Baltijas balss logotype
США пригрозили Британии санкциями 1 590

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США пригрозили Британии санкциями
ФОТО: Global Look Press

Конгрессвумен Луна предупредила Британию о санкциях в случае запрета X.

США могут ввести санкции против Великобритании и ее премьер-министра Кира Стармера, если Лондон решит запретить социальную сеть Х. Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

«Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом», — предупредила она.

По данным Sky News, Стармер заявлял о готовности запретить соцсеть Илона Маска в Британии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. «Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сказал он.

#США #санкции #Илон Маск #Дональд Трамп #Великобритания #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го января

    Зипись бы было. Левацкая пи$дота совсем йпнулась в своей бешенной цензуре. Пора раздавать подсрачники.

    4
    1

