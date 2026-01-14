Почётный председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Витянис Повилас Андрюкайтис назвал Альгирдаса Паляцкиса, осуждённого за... подготовку к шпионажу в пользу России, политическим заключённым.

Почётный председатель ЛСДП называет Паляцкиса политическим заключённым ВИЛЬНЮС, 14 января, BNS - Почётный председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Витянис Повилас Андрюкайтис назвал Альгирдаса Паляцкиса, осуждённого за подготовку к шпионажу в пользу России, политическим заключённым.

Так он высказался, комментируя ситуации относительно возможной непрозрачности в процессе подготовки поправок к закону о LRT, закупок в системе обороны, в которых участвовала связанная с социал-демократами компания Fegda.

«Будь моя воля, я бы и поправок к Уголовному кодексу, за которые сейчас Альгирдас Паляцкис сидит в тюрьме, не предлагал. Он является политическим заключённым. Он абсолютно ничем не опасен», – сказал Андрюкайтис в подкасте Politika.

Бывший политик и дипломат Паляцкис осуждён на пять с половиной лет тюрьмы за подготовку к шпионажу в пользу России и в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы.

Он также осуждён за отрицание преступлений Советского Союза путем принижения значения партизан.

В прошлом десятилетии Паляцкис был осужден за отрицание советской агрессии во время событий 13 января 1991 года, когда заявил, что в тот день «свои стреляли в своих».

Паляцкис работал в Министерстве иностранных дел Литвы, советником заместителя председателя Сейма, вице-мэром Вильнюса, в 2004–2007 годах занимал должность члена Сейма.