Ответ Дании на возможный захват США острова Гренландия, скорее всего, будет символическим, его описывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Харрисон Касс.

По его оценке, вторжение США в Гренландию было бы сравнительно простой военной операцией, а реальные ее последствия — политические и дипломатические, но не военные — возникли бы через дни или недели.

Касс считает, что для установления контроля над островом США не нужны крупномасштабные боевые действия с высадкой десанта. «Вместо этого американские войска попытались бы быстро установить контроль над ключевой инфраструктурой — обеспечить безопасность аэродромов, портов и коммуникаций. Военные усилия были бы сосредоточены на обеспечении доступа, контроля и логистики и, вероятно, не потребовали бы огромного присутствия США, учитывая малонаселенность территории», — говорится в публикации.

Автор пишет, что ответ Копенгагена на действия Вашингтона был бы яростным, но лежал бы не в военных плоскостях. «В военном отношении операция была бы простой и прямолинейной. В политическом плане она была бы катастрофической», — утверждает обозреватель.

По его словам, в случае гипотетического вторжения США возможности Дании ответить были бы ограничены. «Копенгаген выразил бы протест дипломатическим путем, вероятно, обратился бы к НАТО и предпринял бы международные юридические действия, но любой военный ответ был бы в лучшем случае символическим», — пишет автор.

Касс отмечает, что вторжение на остров поставит под угрозу сплоченность НАТО и доверие внутри альянса, а США давно имеют возможность разместить свои войска на территории Гренландии без ее захвата.