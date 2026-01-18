Удивительно, но факт: президент США столько уже всего сотворил или, как бы сказали его противники, натворил, что даже не верится, что Дональд Трамп на посту главы Белого дома находится всего год!

Разумеется, далеко не все, что обещал Трамп выполнить в первый год второго президентского срока, ему удалось реализовать и особенно – во внутренней политике (но об этом пусть голова болит у американских избирателей).

Человек, который "взорвал мир"

Но одно неоспоримо: он реально "взорвал мир" – за год именно из-за действий Трампа произошли фундаментальные изменения в мировой политике и сейчас мы вам это докажем.

Впрочем, ваш покорный слуга не согласился бы с утверждением ряда латвийских экспертов и политиков, что Трамп чуть ли не разрушил всю систему мирового порядка. Нельзя разрушить то, чего уже де-факто не существовало! Нельзя же всерьез считать фундаментом мирового порядка ООН или точнее – Совбез ООН, который давно превратился в жалкое подобие Лиги наций перед Второй мировой войной.

А кто сегодня еще помнит, что в Европе существуют аж две структуры европейского права и безопасности – Совет Европы и ОБСЕ? Кажется, что уже сами клерки ОБСЕ – дипломаты на пенсии и с огромными зарплатами, – забыли, чем они там в ОБСЕ занимаются!

Кстати, накануне первого года своего правления Трамп подписал резолюцию о выходе США из состава 66 совершенно бесполезных, на его взгляд, международных организаций, которые только проедают деньги, в том числе и американских налогоплательщиков. Не исключено, что скоро его примеру последуют и другие страны, где к власти пришли "трамписты" – пора уже эти "кормушки" закрывать.

Лекарство от иждивенчества

Однако вернемся к итогам работы Трампа. Начнем с нашей Европы.

Трамп фактически в одночасье остановил "синдром иждивенчества". А именно: привычку Западной Европы обеспечивать свою безопасность исключительно за счет военной и финансовой мощи США. И это при том, что в целом ряде европейских стран уровень жизни выше, чем в США!

После соответствующих демаршей Трампа к европейским лидерам пришло осознание, что впредь придется и европейским стратегическим партнерам США вкладываться хотя бы в собственную безопасность.

Трамп ясно дал понять, что, по крайней мере, пока он президент, европейцы не будут решать свои проблемы за счет американских налогоплательщиков.

Остановить конфликты и войны

Одновременно с этим Трамп, используя свое влияние и американский потенциал, занялся разрешением локальных военных конфликтов и, кстати, на этом поприще довольно преуспел – это и разрешение конфликта на Ближнем Востоке, и прекращение тридцатилетнего противостояния Армении и Азербайджана, и прекращение кровопролития в ряде африканских стран...

Впрочем, премии мира за свои усилия американский президент так и не получил – одни останавливают войны, другие получают за это премии.

Миссия невыполнима?

Да, в разрешении одного конфликта – в самом центре Европы, – Трампу пока мало что удалось сделать. Разумеется, речь идет о войне на Украине. Но даже здесь именно Трамп первый из мировых лидеров хотя бы начал прямые переговоры с Россией, и даже дело дошло до проекта мирного плана...

Будет ли и здесь история успеха – сказать сложно, но ясно одно: Трамп не сдастся и продолжит попытки добиться долгосрочного мира или хотя бы перемирия.

Возвращение к политике... 19-го века?

Но даже если бы случилось чудо и Трамп бы добился прекращения этой страшной войны, в мировую историю 21-го века он бы вошел по другой причине: он "отменил" тот миропорядок, что существовал последние минимум три десятилетия или, точнее, после завершения холодной войны.

США при Трампе – это страна, которая прежде всего блюдет свои собственные интересы – и геополитические, и экономические. И что знаково: для обеспечения этих интересов готова на любые практические шаги – санкции, тарифы, экономическая и даже военная инвазия! Самый яркий пример – недавняя сногсшибательная операция в Венесуэле.

И все эти, даже пусть и обоснованные окрики по поводу международного права, Трампа волнуют меньше всего. В условиях, когда международное право давно стало почти фикцией и к сильным не относится, глава Белого дома показал, что может не только говорить, но и делать – быстро и жестко. Последний демарш в Венесуэле по существу вернул к жизни "доктрину Монро" – принятую еще в 1823-м (!), – тогдашним президентом США стратегию, в которой западное полушарие провозглашается зоной исключительных интересов США, куда европейцам и всем прочим вход закрыт.

Сегодня эксперты уже говорят о "доктрине Трампа", которая повторяет доктрину Монро, распространяя запрет вмешиваться в Южную Америку и на Россию, и на Китай. При этом, кстати, эти две державы, согласно новой стратегии национальной безопасности США, вовсе не провозглашаются врагами, а скорее партнерами там, где это выгодно Америке. Новая стратегия тоже вполне вписывается в "доктрину Трампа".

Значит ли это, что Трамп за год своего правления разрушил стратегическое партнерство с Западной Европой, и НАТО потеряло всякое влияние и значение? Нет, просто он заставил партнеров... скидываться на свой же "банкет" и не полагаться только на Америку.

Цель оправдывает средства

И еще один важный вывод в первую годовщину президентства Трампа: если нынешний глава американской администрации поставил перед собой цель – как Трамп и привык делать в бизнесе (а иначе успех в бизнесе просто невозможен), то он пойдет к этой цели. Пойдет, кто бы что не говорил и какие бы преграды не стояли у него на пути.

Это относится и к вопросу контроля над Гренландией или точнее – контроля над Арктикой. Венесуэльский же прецедент показал, что, при желании, Трамп может даже и "забыть" обратиться в конгресс за одобрением военной операции за пределами страны.

То ли еще будет?!

Поскольку у Трампа это уже второй срок, то он может действовать решительно, не сдерживая себя. То ли еще будет! Трамп уже поставил мир с ног на голову и дальше с ним планете Земля не придется скучать.

Не поминайте лихом

7 января 2026 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций и соглашений. Согласно заявлению Белого дома, эти структуры более не отвечают американским интересам, являются расточительными или неэффективными.

Список разделен на две основные группы: 31 структура ООН и 35 прочих международных организаций. В число «осиротевших» организаций, в частности, входят: