Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финляндия готова к диалогу с РФ, если та прекратит войну 3 506

В мире
Дата публикации: 27.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Финляндия готова к диалогу с РФ, если та прекратит войну
ФОТО: Unsplash.com

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо готов возобновить диалог с Москвой, если Россия прекратит боевые действия против Украины. В настоящее время это невозможно, однако такая ситуация не может длиться вечно, заявил Орпо в интервью изданию Iltalehti вечером в понедельник, 26 января.

Россия соседствует с Финляндией, поэтому общение с ней придется когда-либо возобновить, но этот момент еще не настал, заявил премьер-министр Петтери Орпо в интервью изданию Iltalehti.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо готов возобновить диалог с Москвой, если Россия прекратит боевые действия против Украины. В настоящее время это невозможно, однако такая ситуация не может длиться вечно, заявил Орпо в интервью изданию Iltalehti вечером в понедельник, 26 января.

"Россия - наш пограничный сосед, и, конечно, если удастся прекратить эту военную агрессию, на каком-то этапе каналы связи необходимо будет открывать, но сейчас не тот момент", - указал финский премьер. По его словам, при необходимости он сядет за один стол с президентом РФ Владимиром Путиным, развязавшим войну против Украины и заочно арестованным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Именно от Путина зависит продвижение мирного урегулирования в Украине, подчеркнул Петтери Орпо. "Для Финляндии очевидно, что возобновление диалога с Россией крайне затруднено до тех пор, пока продолжается война", - добавил он, подчеркнув, что решение о формате и времени возобновления следует принимать совместно с европейскими партнерами.

Финский премьер: Китай способен повлиять на Россию

В интервью, которое политик дал в преддверии своего визита в Китай, он заверил, что на встрече с руководством КНР затронет вопрос мирного урегулирования в Украине, поскольку война России против этой страны является "самой большой проблемой в области безопасности". "Если кто и способен повлиять на Россию, так это Китай. Тот факт, что Китай поддерживает Россию в войне, наносит ущерб безопасности Европы, а также Финляндии и нашим отношениям", - уверен Петтери Орпо.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Финляндии усиливают меры безопасности на границе с Россией. Кроме того, Финляндия вступила в НАТО и предпринимает другие шаги, в частности она запретила россиянам приобретать недвижимость на ее территории.

×
Читайте нас также:
#Финляндия #Украина #безопасность #дипломатия #Китай #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
1
0
2
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео