Россия в войне против Украины за один месяц теряет больше военнослужащих, чем Советский Союз за десять лет войны в Афганистане, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает LETA со ссылкой на TVP.

В понедельник, начиная инициативу по оценке деятельности украинских подразделений беспилотников, Зеленский подчеркнул, что современная война зависит от того, "кто быстрее и эффективнее в использовании и адаптации технологий". Он отметил, что Украина уже является мировым лидером в ведении боевых действий с применением дронов и что в 2025 году украинские подразделения атаковали более 800 000 российских целей. При этом большинство беспилотников, используемых Украиной, произведены внутри страны.

Зеленский заявил, что в декабре 2025 года были убиты или тяжело ранены 35 000 российских военных, добавив, что за десять лет войны в Афганистане армия Советского Союза потеряла вдвое меньше.

Тем не менее президент Украины подчеркнул, что украинская армия должна достичь такого уровня, при котором ежемесячные потери России превысят её способность пополнять войска — по его оценке, около 50 000 новых солдат в месяц.

"Это, безусловно, сложная цель, но именно это тот порог, после которого Россия начнёт переоценивать свои действия и причины войны", — считает Зеленский. Он также подчеркнул важность дальнейшего развития систем противодействия российским беспилотникам.

На прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский сообщил, что в 2025 году ежемесячное число убитых или тяжело раненых российских военных увеличилось с 14 000 до 35 000. Он добавил, что, несмотря на мобилизацию в объёме 40 000–43 000 человек в месяц, Россия начала терять до 45 000 солдат.

"Из этих 43 000 около 10–15% дезертируют, есть также раненые (..). Видно, что их армия больше не растёт, и это благодаря нашим технологиям дронов и операторам БПЛА", — отметил Зеленский.

Эти цифры совпадают с данными Министерства обороны Великобритании, которое в ноябре 2025 года сообщило, что с начала прошлого года были убиты или тяжело ранены 382 000 российских военных — в среднем около 34 700 в месяц.

Согласно данным британского Минобороны, с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, были убиты или тяжело ранены примерно 1 225 000 российских военных.

В 2025 году Россия захватила менее 1% территории Украины, сообщал в конце года украинский аналитический центр DeepState, занимающийся мониторингом хода боевых действий.