США официально вышли из Парижского климатического соглашения 1 217

Дата публикации: 27.01.2026
США официально вышли из Парижского климатического соглашения, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Это уже второй раз, когда Соединённые Штаты выходят из данного соглашения.

Президент США Дональд Трамп ещё в свою первую каденцию обеспечил выход страны из Парижского климатического соглашения, однако позже президент Джо Байден отменил это решение. После возвращения в Белый дом Трамп в день своей инаугурации — 20 января 2025 года — вновь подписал указ о выходе Соединённых Штатов из соглашения, цель которого — ограничить глобальное потепление до менее чем двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, а в идеале — до 1,5 градусов.

Процесс выхода занял год и завершился во вторник.

США также не участвовали в конференции ООН по изменению климата (COP30), которая в ноябре прошлого года проходила в городе Белен, Бразилия.

Выход из Парижского соглашения означает, что США больше не считают его цели по ограничению глобального потепления обязательными. Кроме того, этот шаг оставляет значительный пробел в финансировании, особенно в части поддержки мероприятий по смягчению последствий климатических изменений и адаптации, что особенно важно для беднейших стран.

США являются вторым крупнейшим источником выбросов парниковых газов в мире после Китая, и принятое решение будет иметь далеко идущие последствия для климата.

По оценкам ООН, при текущей глобальной климатической политике к концу века температура в мире повысится на 2,8 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Согласно расчётам ООН, выход США из Парижского соглашения приведёт к дополнительному росту глобальной температуры на 0,1 градуса. Учёные-климатологи утверждают, что каждое повышение на 0,1 градуса значительно усугубляет последствия климатических изменений.

В последние недели администрация Трампа также объявила о выходе из Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), принятой в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро и являющейся основой для всех ключевых международных соглашений по климату, а также о выходе из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) и других связанных с климатом организаций, включая Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), UN Oceans и UN Water.

Трамп, поддерживающий в своей внутренней политике использование ископаемого топлива, открыто ставил под сомнение влияние человеческой деятельности на потепление Земли и в сентябре на саммите ООН высокого уровня назвал климатическую науку "шуткой".

#США #ООН #Дональд Трамп #Джо Байден #изменение климата #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
