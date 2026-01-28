Аномальная жара в Австралии: температура приблизилась к 50°C 1 751

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Аномальная жара в Австралии: температура приблизилась к 50°C
ФОТО: pixabay

Несколько матчей на Открытом чемпионате Австралии по теннису были отложены из-за экстремально высокой температуры воздуха.

Температурный рекорд в Виктории

В Австралии продолжается аномальная жара, охватившая сразу несколько штатов. Во вторник в отдалённых прибрежных районах Виктории — в городах Хоуптаун и Уолпап — был зафиксирован новый температурный максимум: 48,9 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд держался с 2009 года, когда страну потрясли разрушительные пожары, унёсшие жизни 173 человек. Сейчас сообщений о жертвах нет, однако власти подтверждают: в трёх районах уже вспыхнули лесные пожары, и пожарным пока не удаётся взять их под контроль.

Мельбурн под палящим солнцем

Сложная ситуация складывается и в крупнейшем городе штата — прибрежном Мельбурне. В понедельник матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису посетили около 50 тысяч человек, но уже во вторник из‑за экстремальной жары число зрителей сократилось до 21 тысячи.

Одна из болельщиц рассказала, как зрители пытаются справляться с жарой:

"Убедитесь, что у вас есть солнцезащитный крем, шляпы, бутылки с водой. Следите за тем, чтобы не допускать обезвоживания — здесь много станций, где можно наполнить свою бутылку и поддержать водный баланс".

Организаторы объявили максимальный уровень тепловой опасности. Несколько матчей пришлось отложить, а крыши стадионов — там, где это возможно — закрыть, чтобы защитить игроков и зрителей.

В среду в регионе наступило небольшое снижение температуры, но жара продлится до конца недели.

Это один из самых жарких летних периодов в истории Австралии. Несколько недель назад в стране уже были зафиксированы экстремальные температуры.

От жары страдает не только Виктория: в некоторых районах Квинсленда и Нового Южного Уэльса также наблюдаются мощные тепловые волны.

#климат #теннис #Австралия #кризис #погода #безопасность #жара #стадион #лето
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
