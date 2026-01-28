Итогом переговоров о завершении войны должно стать подписание двух отдельных соглашений - между США и Украиной и между США и Россией, заявил в интервью "Европейской правде" глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на данном этапе не обсуждается подписание прямого соглашения между Украиной и Россией о завершении агрессивной российской войны. "Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке (соглашении о завершении войны в Украине. - Ред.), то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией - должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", - сообщил глава МИД Украины в интервью изданию "Европейская правда" во вторник, 27 января.

Европейские партнеры Киева, подписи которых в соглашениях не предполагается, "присутствуют в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности", уточнил Сибига, добавив, что "впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не "заверения" или что-то подобное". При этом американских миротворцев на территории Украины не будет при любом исходе переговоров, подтвердил он.

По словам главы украинского МИДа, в переговорах по-прежнему остаются нерешенными два "чувствительных вопроса" - территориальный и о статусе Запорожской АЭС. Для их решения президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным, подчеркнул Сибига.

FT: США увязывают свои гарантии с уходом Киева из Донбасса

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона зависят от того, согласится ли Киев на мирное соглашение, которое, вероятно, будет включать передачу Донбасса России. Об этом 27 января сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на восемь источников. Два из них уточнили, что Вашингтон также пообещал Киеву дополнительные поставки вооружений для поддержки в мирное время, если Украина выполнит данное условие.

Между тем заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла утверждения, содержащиеся в статье, обвинив FT в тот, что газета "позволяет злонамеренно и анонимно распространять ложь, чтобы сорвать мирный процесс, который находится в отличной стадии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби".

В администрации Зеленского не стали комментировать ситуацию. Высокопоставленный чиновник в Киеве в свою очередь отметил, что США "используют гарантии чтобы подтолкнуть Украину" к уступкам, которые, по их мнению, могут "заставить Россию сесть за стол переговоров". Тем временем несколько украинских чиновников и военных аналитиков выразили мнение, что если РФ отберет Донбасс, это даст ее силам плацдарм для наступления вглубь Украины.

Киев: Трамп добивается заключения мирного договора к 15 мая

Администрация Трампа ожидает, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено до 15 мая текущего года, сообщил 27 января в эфире онлайн‑программы Ранок.LIVE депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники. По его словам, именно май в США считают неформальным дедлайном для заключения сделки между Киевом и Москвой, после чего американская сторона может выйти из переговорного процесса.

В минувшие выходные в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры представителей РФ, Украины и США об окончании российского вторжения в Украину. Президент Украины позже положительно оценил переговоры и сообщил, что делегации вновь встретятся 1 февраля.