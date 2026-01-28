Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции, они прибудут уже в ближайшее время, заявил в интервью телеканалу "Суспільне" в среду, 28 января, новый посол ФРГ в Украине Хайко Томс (Heiko Thoms). По его словам, одна такая комбинированная теплоэлектростанция может обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч человек.

"То, что происходит здесь каждую ночь, - это военные преступления. Это делается исключительно для террора гражданского населения. Вам сейчас необходима поддержка, и вы ее получите", - сказал Томс, объявляя от лица правительства ФРГ о передаче мобильных теплоэлектростанций. Германский посол напомнил, что его страна предоставляет Украине также генераторы, системы накопления энергии и транспорт для ремонтных работ в энергетике.

"Эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей в Украине. Вызов заключается в их подключении - так же, как и с генераторами, - но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно быстрее", - заверил Хайко Томс.

Поддержка украинской энергосистемы: помощь со всего мира

Представители многих государств на фоне целенаправленных массированных атак РФ на энергообъекты Украины в период сильных заморозков организуют помощь жителям этой страны. Так, 18 января фонд Stand With Ukraine начал благотворительную акцию-сбор "Тепло из Польши для Киева", в рамках которой уже удалось собрать 8 млн злотых (примерно 2 млн евро) на закупку генераторов для Украины. Первая партия установок прибыла 26 января в Киев, следующая предназначена для Харьковской и Сумской областей.

Нидерланды и Дания объявили 21 января, что выделят 43 млн евро для поддержки украинской энергетики. Днем позже глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна отправит Украине электрогенераторы более чем на 2 млн евро. Посольство Украины в Словакии 23 января объявило сбор на нужды украинцев, удалось собрать более 530 тысяч евро: первый грузовик с генераторами 29 января отправят в Чернигов, второй - в Сумы и область.

25 января стало известно, что активисты в Чехии за четыре дня собрали почти 4 млн евро на закупку генераторов и аккумуляторов для жителей Киева. Евросоюз 27 января передал Украине 447 генераторов на сумму 3,7 млн евро. Более сотни из них направят в Киев для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры. К поддержке энергосектора Украины присоединилась Финляндия, отправив силовые трансформаторы, генераторы, мобильные котлы, а также компоненты для восстановления поврежденных обстрелами сетей.

В Киеве без света остаются более 700 тысяч потребителей

В столице Украины после массированных российских ударов остаются без электроснабжения около 710 тысяч потребителей, сообщил 28 января в Telegram-канале министр энергетики страны Денис Шмыгаль. Он отметил, что ситуация в энергосистеме Киева остается сложной из-за неравномерных повреждений сетевой инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что одновременно идет поиск долгосрочных решений для повышения энергетической устойчивости Киева. По словам Дениса Шмыгаля, приоритетом является стабильная работа и максимальная подача электроэнергии в сеть, что позволит частично покрывать потребности потребителей и усилить энергетическую устойчивость столицы.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 28 января теплоснабжение отсутствует в 737 жилых домах Киева, большинство из них находятся в жилом массиве Выгуровщина-Троещина. Кличко добавил, что над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1000 специалистов из различных регионов Украины.