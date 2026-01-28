Не передавать свою безопасность на аутсорсинг США призвала Европу верховный представитель ЕС Кая Каллас. Выступая на конференции Европейского оборонного агентства 28 января, Каллас заявила, что изменения в отношениях между Европой и США носят "структурный, а не временный характер" и что континенту следует адаптироваться к новым реалиям.

Выступление Каллас прозвучало вскоре после трансатлантического конфликта вокруг Гренландии, датского острова, который хотел заполучить Дональд Трамп.

"Пожалуй, самое большое изменение в фундаментальной переориентации происходит по ту сторону Атлантики, - заявила Каллас. - Это потрясло трансатлантические отношения до основания". Геополитический расклад сегодня, по ее оценкам, выглядит мрачно: Россию она назвала "главной угрозой безопасности", Китай - "долгосрочным вызовом", а Ближний Восток - "совершенно непредсказуемым" регионом.

На фоне войны в Украине и после переизбрания Трампа ЕС запустил несколько многомиллиардных инициатив по быстрому увеличению расходов на оборону, развитию нацпромышленности и снижению зависимости от американских поставок. Дорожная карта блока определяет 2030 год в качестве дедлайна для достижения полной боевой готовности.

Несколько дней назад генсек НАТО Марк Рютте предупредил что европейцы не справятся с вопросами обороны без помощи США и их ядерного зонтика, что вызвало возмущение в Старом свете.