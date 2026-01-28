Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кая Каллас призвала ЕС не отдавать безопасность на аутсорсинг 1 3328

В мире
Дата публикации: 28.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Кая Каллас призвала ЕС не отдавать безопасность на аутсорсинг
ФОТО: LETA

Изменения в отношениях Европы и США носят "структурный, а не временный характер", заявила Верховный представитель Кая Каллас, призвав континент признать - он больше не в центре интересов американцев и должен защищаться сам.

Не передавать свою безопасность на аутсорсинг США призвала Европу верховный представитель ЕС Кая Каллас. Выступая на конференции Европейского оборонного агентства 28 января, Каллас заявила, что изменения в отношениях между Европой и США носят "структурный, а не временный характер" и что континенту следует адаптироваться к новым реалиям.

Выступление Каллас прозвучало вскоре после трансатлантического конфликта вокруг Гренландии, датского острова, который хотел заполучить Дональд Трамп.

"Пожалуй, самое большое изменение в фундаментальной переориентации происходит по ту сторону Атлантики, - заявила Каллас. - Это потрясло трансатлантические отношения до основания". Геополитический расклад сегодня, по ее оценкам, выглядит мрачно: Россию она назвала "главной угрозой безопасности", Китай - "долгосрочным вызовом", а Ближний Восток - "совершенно непредсказуемым" регионом.

На фоне войны в Украине и после переизбрания Трампа ЕС запустил несколько многомиллиардных инициатив по быстрому увеличению расходов на оборону, развитию нацпромышленности и снижению зависимости от американских поставок. Дорожная карта блока определяет 2030 год в качестве дедлайна для достижения полной боевой готовности.

Несколько дней назад генсек НАТО Марк Рютте предупредил что европейцы не справятся с вопросами обороны без помощи США и их ядерного зонтика, что вызвало возмущение в Старом свете.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Европа #безопасность #геополитика #оборона #Кая Каллас #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео