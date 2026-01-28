Несмотря на заявления Москвы о нарастающем успехе на поле боя в Украине, имеющиеся данные указывают на то, что Россия несет чрезвычайно высокие потери при минимальных территориальных приобретениях и постепенно утрачивает позиции крупной державы, говорится в обнародованном во вторник, 27 января, анализе Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), пишет DW.

С февраля 2022 года российские войска, по оценкам аналитиков, потеряли около 1,2 млн человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это превышает потери любой крупной державы в любом вооруженном конфликте со времен Второй мировой войны. При сохранении текущих темпов совокупные потери России и Украины могут достичь 2 млн человек уже к весне 2026 года, отмечается в документе.

При этом потери России на поле боя, по оценкам экспертов, значительно превышают украинские. Соотношение российских и украинских потерь составляет примерно 2,5 к 1 или 2 к 1. Вооруженные силы Украины, по подсчетам аналитиков, могли потерять от 500 тыс. до 600 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести в период с февраля 2022 года по декабрь 2025 года, при этом число погибших оценивается в диапазоне от 100 тыс. до 140 тыс. человек.

Незначительные территориальные приобретения

Американские аналитики отмечают, что российские силы после перехвата инициативы в 2024 году продвигались в рамках крупнейших наступательных операций в среднем на 15-70 метров в сутки. Это один из самых низких темпов наступления среди крупных военных кампаний за последнее столетие. С начала 2024 года Россия, по оценкам, захватила менее 1,5 процента территории Украины.

В 2024 году российские войска оккупировали около 3 604 кв. км территории Украины, что составляет примерно 0,6 процента ее площади. Этот показатель меньше площади американского штата Делавэр, отмечают аналитики.

В 2025 году российские силы добились несколько больших успехов, захватив около 4 831 кв. км территории Украины, или примерно 0,8 процента страны. Одновременно российские войска вернули под свой контроль около 473 кв. км территории в Курской области России .

Экономика под давлением войны

Аналитики также отмечают усиливающееся давление войны на российскую экономику . Производственный сектор демонстрирует спад, потребительский спрос ослабевает, инфляция остается высокой, а нехватка рабочей силы ограничивает рост. Экономический рост в 2025 году, по оценкам, замедлился до 0,6 процента.

Россия также продолжает отставать в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект. По данным аналитиков, в списке 100 крупнейших мировых технологических компаний по рыночной капитализации не представлена ни одна российская компания.

По мнению экспертов, совокупность военных и экономических факторов свидетельствует о том, что Россия ведет войну на истощение, не достигая заявленных стратегических целей и сталкиваясь с долгосрочными последствиями для своей военной и экономической мощи.