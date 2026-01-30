Президент России Владимир Путин должен пойти на ощутимые уступки, прежде чем Евросоюз возьмет трубку телефона, чтобы восстановить прямые контакты. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас притом, что все больше европейских лидеров призывают к прямому взаимодействию с Кремлем в рамках мирного процесса между Россией и Украиной, который в настоящее время осуществляется при посредничестве Белого дома.

"Мы не можем быть здесь просителями, которые, знаете, идут в Россию (и говорят) "поговорите с нами", - сказала Каллас в четверг после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

"Уступки, которые американцы предлагают Украине, довольно сильны, - добавила она, имея в виду сообщения о том, что Вашингтон просит Киев отказаться от районов Донбасса, все еще находящихся под контролем Украины, в обмен на гарантии безопасности. - Я не думаю, что мы можем предложить России что-то сверх того, что они уже получили в рамках договоренности с американцами, а значит, зачем им с нами разговаривать? Потому что они получают то, что хотят в этих отношениях".

По словам Каллас, вместо того чтобы сосредоточиться на том, кто должен разговаривать с Путиным, европейские страны должны направить свои силы на то, чтобы еще больше подорвать его военную машину, из-за которой украинцы страдают от отключения электричества при отрицательных температурах. Брюссель намерен утвердить новый пакет санкций против России к четвертой годовщине войны - 24 февраля.

"Мы работаем над тем, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она перешла от притворства в переговорах к реальным переговорам, а также принять во внимание опасения, которые мы испытываем по отношению к России, что эта война не будет продолжаться и не распространится на другие территории, - сказала Каллас, отвечая на вопрос Euronews. - Я думаю, это важно понимать".

Говорить или не говорить?

Спорный вопрос о возобновлении отношений с Россией занимает важное место в повестке дня после публичной поддержки со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которые заявили, что ЕС необходимо выступить с единым мнением в отношении Путина.

"Я считаю, что настало время, когда Европа должна связаться с Россией, - сказал Мелони. - Если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, боюсь, что в конечном итоге позитивный вклад, который она может внести, будет ограничен".

Итальянский лидер предложила ЕС назначить специального посланника, который будет вести переговоры от имени всех 27 стран-членов, хотя и не назвала конкретного имени.

Европейская комиссия, давний сторонник стратегии дипломатической изоляции, позже признала, что прямые переговоры состоятся "в какой-то момент", но не сейчас.

В четверг, перед тем как отправиться на министерскую встречу, которую возглавляла Каллас, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил Euronews, что переговоры с Кремлем не должны быть исключены из повестки дня.

"Нам нужно говорить с ними, если мы хотим найти решение, - сказал Беттель в интервью ведущей утренней программе Euronews "Европа сегодня". - И если я слишком мал для этого, то президент Макрон или кто-то другой (должен) представлять Европу, потому что они не хотят разговаривать с Каей Каллас".

Беттель, который встречался с Путиным в Москве в 2015 году, будучи премьер-министром Люксембурга, сказал, что у него нет "эго", чтобы утверждать, что он "правильный человек" для работы в качестве посланника ЕС.

"Но если люди убеждены, что я могу быть полезен, я сделаю это на любой должности, - пояснил он. - И мне не обязательно быть на переднем крае. Я могу делать это и в тылу".

Тем не менее, идея возобновления отношений с Путиным остается неприемлемой для некоторых столиц, которые опасаются, что ЕС попадет в ловушку и легализует президента, обвиняемого в военных преступлениях.