Япония нашла в глубинах океана редкоземельные элементы 0 161

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Япония нашла в глубинах океана редкоземельные элементы
ФОТО: Unsplash

Японская исследовательская миссия обнаружила на глубине 6000 метров в океане отложения, содержащие редкоземельные элементы. Япония стремится снизить свою зависимость от поставок ценных минералов из Китая.

В ходе японской исследовательской миссии на глубине 6000 метров в океане были обнаружены отложения, содержащие редкоземельные элементы. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщило правительство в Токио, пишет DW.

Образцы были собраны глубоководным научным буровым судном "Чикю", которое в декабре отплыло к принадлежащему Японии отдаленному острову-атоллу Минамитори в Тихом океане. По оценкам ученых, в окружающих его водах может скрываться более 16 млн тонн редкоземов - если это подтвердится, месторождение станет одним из самых больших в мире.

"Если Япония сможет успешно добывать редкоземельные элементы в районе Минамитори на постоянной основе, это обеспечит внутреннюю цепочку поставок для ключевых отраслей промышленности", - прокомментировал агентству AFP Такахиро Камисуна, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS).

Он отметил, что это может также позволить снизить зависимость от поставок редкоземов из Китая, к чему стремится действующее японское правительство премьер-министра Санаэ Такаити.

Китай ограничил поставки в Японию

В ноябре Такаити - первая женщина во главе правительства Японии - заявила, что нападение Китая на Тайвань может быть расценено как "ситуация, угрожающая выживанию" ее страны. Японское законодательство позволяет использовать армию на территории других стран, если нападение на них создает явную угрозу и для Токио. Пекин пригрозил ответными мерами, если японская премьер не откажется от своих слов.

6 января Министерство коммерции Китая объявило о запрете на экспорт в Японию товаров двойного назначения. Часть редкоземов входит в этот список.

Важность редкоземельных элементов

Редкоземельные элементы - 17 химических элементов с уникальными свойствами. Они необходимы для производства высокотехнологичных устройств, в частности в радиоэлектронике и приборостроении. Лидером по разведанным запасам редкоземельных металлов является Китай (44 млн тонн), за ним следуют Вьетнам (22 млн тонн), Бразилия (21 млн тонн), Россия (10 млн тонн) и Гренландия (2 млн тонн).

#Япония #технологии #Тайвань #океан #Китай
Видео