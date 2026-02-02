Штат Миннесота неожиданно оказался в центре общественного внимания. Пять лет назад именно здесь началась общенациональная волна протестов движения Black Lives Matter, спровоцированная убийством Джорджа Флойда и быстро распространившаяся по всей стране.

Возможно, штат не привлекал бы столь пристального внимания президента Дональда Трампа, если бы губернатор Миннесоты Тим Уолц не был приглашен демократической кандидаткой в президенты США Камалой Харрис в качестве кандидата в вице-президенты на выборах 2024 года. Уже тогда, два года назад, этот выбор имел четкую политическую логику. Уолц воспринимался как воплощение «стереотипного» демократического образа: житель Среднего Запада, представитель среднего класса, понятный и близкий электорату всего региона.

Неразбериха и трагедия

В последние десятилетия Миннесота считается штатом, «склоняющимся в сторону демократов». Представители демократической партии в штате имеют незначительно большинство практически во всех органах власти. Ни в 2016, ни 2020, ни 2024 годах Дональду Трампу не удавалось там одержать победу на выборах. Кроме Тима Уолца, именно этот штат – родной для сенаторки Эми Клобучар, одной из наиболее последовательных и публичных критиков движения MAGA. После установления в Миннесоте демократической «трифекты», контроля над губернаторским постом и обеими палатами законодательного собрания, в штате был принят целый пакет решений, идеологически неприемлемых для республиканцев. Речь идет, в частности, о легализации марихуаны, введении бесплатного питания для учащихся и расширении обязательств работодателей по медицинскому страхованию сотрудников и их семей. В совокупности эти меры превратили Миннесоту в удобную мишень для политической критики.

И администрация Трампа направила в Миннеаполис, крупнейший город штата, силы федеральной иммиграционной службы ICE.

После того как политические страсти вокруг выборов 2024 года утихли, Миннесота вновь оказалась в центре внимания – уже по другой причине. В штате прошла серия громких скандалов, связанных с мошенничеством, главным образом в сфере социальных выплат. Ещё с начала 2020-х годов ФБР вело здесь несколько расследований, некоторые стали рекордными по размаху хищений. Речь шла о злоупотреблениях в системе здравоохранения, незаконном использовании медицинских страховок и отмывании значительных сумм государственных средств.

Все эти эпизоды постепенно стали поводом для критики в адрес губернатора Тима Уолца. Претензии звучали не только со стороны республиканцев, но и со стороны либералов. Показателен пример с легализацией марихуаны, закреплённой законом 2023 года. Несмотря на его принятие, в штате так и не открылся ни один легальный магазин каннабиса. Судебные органы Миннесоты неоднократно откладывали проведение конкурса на выдачу лицензий, ссылаясь на коррупционные риски и процессуальные нарушения. Некоторые потенциальные участники утверждали, что были незаконно отстранены от участия в тендере.

Давление нарастало, скандалы не утихали, и Тим Уолц, сделав в начале января не слишком успешную попытку остановить волну мошенничества и навести порядок в системе социальных программ, все же принял решение отказаться от участия в губернаторских выборах 2026 года, то есть он не пойдет на третий срок. Очевидно, то было сложное решение, так как участие в президентской кампании 2024 года в статусе кандидата в вице-президенты позволило Уолцу накопить заметный политический капитал и укрепить позиции внутри Демократической партии. Ещё в сентябре 2025 года он официально заявил о намерении баллотироваться вновь и к тому моменту успел привлечь на кампанию более одного миллиона долларов.

Однако на этом проблемы Миннесоты не закончились. В начале января в Миннеаполисе произошла трагедия: сотрудник иммиграционной службы ICE во время одного из рейдов смертельно ранил участницу протеста. Инцидент практически сразу приобрел политическое измерение. Республиканцы встали на сторону офицера ICE: дескать, он действовал в пределах самообороны и строго по инструкции. Демократы, напротив, выразили поддержку погибшей, обвинив стрелявшего в превышении полномочий. Дополнительный резонанс вызвало видео, быстро разошедшееся в интернете, на котором был запечатлен момент стрельбы. ФБР инициировало проверку обстоятельств произошедшего, однако уголовные обвинения предъявлены не были.

Нелегальные коренные американцы

На опубликованном видео трудно разглядеть, каким образом погибшая могла представлять прямую угрозу для сотрудника ICE. Тем не менее установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку может только суд или, как минимум, полноценная следственная проверка.

Однозначная поддержка офицера ICE со стороны Дональда Трампа и его администрации вызвала неоднозначную реакцию даже внутри Республиканской партии. Образ национального лидера, жестко противостоящего нелегальной иммиграции, безусловно, соответствует политическим целям Трампа, его администрации и большинства республиканцев, включая сторонников движения MAGA.

Но совершенно невозможно игнорировать факт, что гражданка США была застрелена федеральным силовиком.

Даже с учетом ее политического активизма доказать, что именно она спровоцировала применение оружия, объективно сложнее, чем поставить вопрос о возможном превышении полномочий.

Для снижения градуса напряженности в Миннеаполис отправился вице-президент Джей Ди Вэнс. Его визит принес лишь частичный результат, вице-президент не использовал примирительную риторику, хоть и не защищал бойцов ICE с той же решительностью, что и президент Трамп, тем не менее возлагал вину за случившееся на левых протестующих.

Деятельность ICE в Миннесоте вызывает всё большее недоумение, все в том же злополучном январе сотрудники иммиграционной службы арестовали коренных американцев – представителей местных индейских племен – по подозрению в том, что те – нелегальные иммигрантаы. Эпизод, о котором зашумела пресса, завершился благополучно, свободой спустя несколько часов после выяснения обстоятельств. Но еще и в Аризоне произошел аналогичный случай в начале января, и публичной информации, что задержанные там индейцы отпущены, до сих пор нет.

Позднее власти Миннесоты подали иск против администрации Трампа, желая через суд добиться вывода сотрудников иммиграционных служб с территории штата. Не исключено, что суд учтет общественный резонанс и поддержит такую позицию. В Миннесоте проблема нелегальной иммиграции объективно далеко не самая острая в сравнении со штатами, непосредственно граничащими с Мексикой. Дополнительным аргументом стало недавнее решение Верховного суда, признавшего незаконным размещение Национальной гвардии в Чикаго. Однако даже возможное судебное решение в пользу Миннесоты вряд ли приведет к снижению политического напряжения вокруг этой темы.

Ожидаются колебания

В политическом плане Демократическая партия столкнулась в Миннесоте с серьезными трудностями. Популярный губернатор выбыл из избирательной гонки, а коррупционные скандалы продолжают доминировать в новостной повестке. Несмотря на убийство и прочие проявления неоправданной жестокости со стороны федералов позиции республиканцев в штате заметно усилились, и теперь предвыборные кампании будут намного более конкурентными как на губернаторских выборах, так и в борьбе за места в Палате представителей США и в легислатуре штата.

Дополнительным ударом для демократов стала смерть в конце 2024 года влиятельной сенаторки Кэри Дидич, благодаря которой партии удавалось удерживать большинство в законодательном собрании Миннесоты. К избирательному циклу 2026 года штат подходит с комплексом политических проблем и высокой степенью неопределенности.

Весьма вероятно, что Миннесота попадет в категорию колеблющихся штатов.