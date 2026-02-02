В 2025 году пивоварни и склады в Германии продали 7,8 млрд литров пива, это на 6% ниже уровня 2024 года. Потребители проявляют сдержанность.

В 2025 году пивоварни и склады в Германии продали 7,8 млрд литров пива, это на 6% ниже уровня 2024 года. Объем продаж пива в Германии в 2025 году оказался на 6 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство (Destatis) в понедельник, 2 февраля, с указанием, что это стало самым сильным сокращением с начала ведения подобной статистики в 1993 году.

Уточняется, что объем продаж пива в Германии от пивоварен и со складов в прошлом году составил 7,8 млрд литров - на 497,1 млн литров меньше показателей 2024 года. С 1993 года годовой объем продаж пива в Германии ни разу не падал до уровня ниже 8 млрд литров, следует из пресс-релиза.

"Пивоварни, также как и сферы торговли и общепита, ощущают на себе огромную сдержанность потребителей", - прокомментировало эту статистику Объединение немецких пивоварен.

Сокращение продаж пива в Германии - долгосрочный тренд

По данным Destatis, сокращение продаж пива в Германии является долгосрочным трендом. Так, в 2015 году показатель объемов сбыта был на 18,9%, или 1,8 млрд литров, выше, чем в 2025 году.

Указывается, что 82,5% пива, проданного в 2025 году немецкими пивоварнями и складами, предназначалось для внутреннего рынка. В этой области объем продаж сократился за год на 5,8% - до 6,4 млрд литров.