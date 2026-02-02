Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ФРГ - самое резкое падение объемов продаж пива с 1993 года 1 207

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В ФРГ - самое резкое падение объемов продаж пива с 1993 года
ФОТО: LETA

В 2025 году пивоварни и склады в Германии продали 7,8 млрд литров пива, это на 6% ниже уровня 2024 года. Потребители проявляют сдержанность.

В 2025 году пивоварни и склады в Германии продали 7,8 млрд литров пива, это на 6% ниже уровня 2024 года. Объем продаж пива в Германии в 2025 году оказался на 6 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство (Destatis) в понедельник, 2 февраля, с указанием, что это стало самым сильным сокращением с начала ведения подобной статистики в 1993 году.

Уточняется, что объем продаж пива в Германии от пивоварен и со складов в прошлом году составил 7,8 млрд литров - на 497,1 млн литров меньше показателей 2024 года. С 1993 года годовой объем продаж пива в Германии ни разу не падал до уровня ниже 8 млрд литров, следует из пресс-релиза.

"Пивоварни, также как и сферы торговли и общепита, ощущают на себе огромную сдержанность потребителей", - прокомментировало эту статистику Объединение немецких пивоварен.

Сокращение продаж пива в Германии - долгосрочный тренд

По данным Destatis, сокращение продаж пива в Германии является долгосрочным трендом. Так, в 2015 году показатель объемов сбыта был на 18,9%, или 1,8 млрд литров, выше, чем в 2025 году.

Указывается, что 82,5% пива, проданного в 2025 году немецкими пивоварнями и складами, предназначалось для внутреннего рынка. В этой области объем продаж сократился за год на 5,8% - до 6,4 млрд литров.

Читайте нас также:
#торговля #рынок #пиво #потребление #экономика #статистика #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    2-го февраля

    ... но не упоминается o выросших ценах на пиво, от которых … "ccы...ся ещё кривее"! ... когда стали меньше покупать , производители и продавцы – сразу очухались. p.s. можно было бы ещё понять, если – прошлогодний урожай весь выгорел!

    1
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег
Изображение к статье: Будет ли индийцам проще въехать и остаться в Европе? Брюссель открывает новый офис в Индии
Изображение к статье: Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.
Изображение к статье: Саиф аль-Ислам Каддафи и Ахмед Каддафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео