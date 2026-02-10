Baltijas balss logotype
Макрон предсказал тяжелую судьбу для Европы через пять лет 0 835

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Макрон предсказал тяжелую судьбу для Европы через пять лет
ФОТО: Global Look Press

Макрон: Европа будет сметена через пять лет, если ничего не предпринять.

Европа находится в стадии, в которой может надеяться только на себя. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По его мнению, жители европейских стран ощущают отчаяние и не могут представить, как далеко США желают зайти. Французский лидер добавил, что имеет в виду не только ситуацию в Гренландии, которая показала Европе, что она находится под угрозой.

«Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена», — заявил Макрон.

#США #президент #кризис #интервью #Европа #прогноз #Гренландия #угроза #политика
