Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль 1 197

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль
ФОТО: Unsplash

Bloomberg: Венесуэла впервые за последние годы продала партию нефти Израилю.

Венесуэла впервые за последние годы продала партию нефти Израилю. О возобновлении поставок со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Груз сырья передан для крупнейшего переработчика сырой нефти в еврейском государстве Bazan Group. Нефть отгрузили после ареста президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Израиль не афиширует, откуда он получает сырую нефть, а танкеры иногда исчезают из систем цифрового отслеживания, когда приближаются к портам страны. По данным Kpler, текущая поставка будет первой с середины 2020 года, когда Израиль получил около 470 тысяч баррелей.

До ареста Мадуро большая часть добываемой в Венесуэле нефти продавалась в Китай. За последний месяц поставки были осуществлены покупателям в Индии, Испании, США, а теперь и в Израиле.

Как сообщил Bloomberg, индийский нефтяной гигант Reliance Industries снова начал закупать венесуэльскую нефть. Речь идет об одном сверхбольшом танкере для перевозки сырой нефти с грузом около двух миллионов баррелей. Импорт возобновился после перерыва, который начался в середине 2025 года. До этого компания Reliance покупала нефть у Венесуэлы в рамках исключения из санкций США.

#Израиль #санкции #Венесуэла #политика
