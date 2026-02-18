Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против появления собственного ядерного оружия у Германии. При этом он заявил, что обсуждает с президентом Франции Эмманюэлем Макроном создание европйского "ядерного зонтика".

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выступил против создания Германией собственного ядерного оружия. Соответствующее заявление глава правительства страны сделал в выпуске подкаста Machtwechsel, опубликованном в среду, 18 февраля, на YouTube-канале проекта.

"Я не хочу, чтобы Германия задумывалась над собственным ядерным оружием", - заявил Мерц. Он также напомнил, что страна отказалась от разработки собственной ядерной программы, подписав договор "Два плюс четыре", который сделал возможным воссоединение Германии, и Договор о нераспространении ядерного оружия.

При этом Мерц заявил, что страна открыта к участию в европейских инициативах по ядерному сдерживанию. "В германских вооруженных силах есть самолеты, способные нести ядерное оружие. Мы можем транспортировать американское ядерное оружие. Теоретически это можно было бы распространить на британское и французское ядерное оружие", - отметил канцлер.

Мерц: Ведем переговоры о создании "ядерного зонтика" с Макроном

Мерц также повторил сказанные во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) слова о том, что он ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании "ядерного зонтика" для Европы. "Такое предложение от французского правительства нельзя игнорировать в наше время", - добавил канцлер, комментируя инициативу французских властей по размещению ядерного оружия в других странах Европы. Франция - единственная страна Европейского Союза (ЕС), обладающая ядерным оружием.

В Германии размещено ядерное оружие США

На протяжении десятилетий Германия находится под "ядерным зонтиком" США. В ФРГ размещены до 20 американских атомных бомб. Только президент США обладает кодами их активации. При этом бундесвер предоставляет для бомб боевые самолеты - истребители Tornado на авиабазе Бюхель в случае необходимости могут доставить их до цели. НАТО называет это "совместным использованием ядерного оружия", поскольку в реализации такого плана участвуют и другие европейские страны.