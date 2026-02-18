Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мерц исключил появление ядерного оружия у Германии 0 87

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Мерц исключил появление ядерного оружия у Германии
ФОТО: пресс-фото

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против появления собственного ядерного оружия у Германии. При этом он заявил, что обсуждает с президентом Франции Эмманюэлем Макроном создание европйского "ядерного зонтика".

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выступил против создания Германией собственного ядерного оружия. Соответствующее заявление глава правительства страны сделал в выпуске подкаста Machtwechsel, опубликованном в среду, 18 февраля, на YouTube-канале проекта.

"Я не хочу, чтобы Германия задумывалась над собственным ядерным оружием", - заявил Мерц. Он также напомнил, что страна отказалась от разработки собственной ядерной программы, подписав договор "Два плюс четыре", который сделал возможным воссоединение Германии, и Договор о нераспространении ядерного оружия.

При этом Мерц заявил, что страна открыта к участию в европейских инициативах по ядерному сдерживанию. "В германских вооруженных силах есть самолеты, способные нести ядерное оружие. Мы можем транспортировать американское ядерное оружие. Теоретически это можно было бы распространить на британское и французское ядерное оружие", - отметил канцлер.

Мерц: Ведем переговоры о создании "ядерного зонтика" с Макроном

Мерц также повторил сказанные во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) слова о том, что он ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании "ядерного зонтика" для Европы. "Такое предложение от французского правительства нельзя игнорировать в наше время", - добавил канцлер, комментируя инициативу французских властей по размещению ядерного оружия в других странах Европы. Франция - единственная страна Европейского Союза (ЕС), обладающая ядерным оружием.

В Германии размещено ядерное оружие США

На протяжении десятилетий Германия находится под "ядерным зонтиком" США. В ФРГ размещены до 20 американских атомных бомб. Только президент США обладает кодами их активации. При этом бундесвер предоставляет для бомб боевые самолеты - истребители Tornado на авиабазе Бюхель в случае необходимости могут доставить их до цели. НАТО называет это "совместным использованием ядерного оружия", поскольку в реализации такого плана участвуют и другие европейские страны.

Читайте нас также:
#НАТО #Франция #ядерное оружие #Европа #безопасность #переговоры #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео