Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Женеве завершились трёхсторонние переговоры Украины, США и России 7 2669

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Женеве завершились трёхсторонние переговоры Украины, США и России
ФОТО: пресс-фото

В Женеве завершился третий раунд трёхсторонних переговоров Украины, США и России, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, пишет LETA со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.

Он добавил, что переговоры, начавшиеся во вторник, в среду продолжались около двух часов, признав, что они были тяжёлыми, но деловыми.

Мединский также сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Как сообщалось, во вторник в Женеве стартовал третий раунд трёхсторонних переговоров, который продолжается сегодня. Предыдущие два раунда прошли в январе и в начале февраля в Абу-Даби.

Переговоры организованы по тематическим группам, одна из которых посвящена политическим вопросам, а другая — военным, указал Умеров.

"Мы работаем над уточнением параметров и механики решений, обсуждавшихся вчера. Мы настроены на содержательную работу. О результатах сообщим дополнительно", — заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Вашингтон на переговорах представляют специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавляет помощник гравы РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Читайте нас также:
#США #Украина #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • I
    Inga
    19-го февраля

    осады не будет не заморите

    0
    0
  • I
    Inga
    18-го февраля

    где курпаткин,шпион ходит в 47 кв.с алекс фино бывшими,сейчас тоже там засели.

    0
    0
  • З
    Злой
    18-го февраля

    Конечно жаль что запад труслив и боится объявить войну России, вот это был бы хороший замес, и запад навсегда бы потерял желание к реваншу.

    1
    1
  • З
    Злой
    18-го февраля

    Придурки, какой смысл встречаться, если у сторон полностью противоположные цели и пора закрыть тему что россияне и украинцы родственные славянские народности, у них нет ничего общего уже и война будет до тех пор пока кто-то не проиграет!

    1
    0
  • АП
    Алексей Попович
    18-го февраля

    Прямо, как "день сурка". По моему, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, надо, чтобы произошли, или большие изменения на фронте(мощный прорыв, новое оружие, общая мобилизация и ТД), или большие изменения внутри стран( смена власти, революция, обрушение экономики и ТД). А пока "на западном фронте без перемен" никто не хочет уступать.

    21
    2
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Дмитриев продает Россию как бизнес,а Мединский торгует территориями и политическими уступками. И концов потом не найдешь,потому что все переговоры засекречены.Но ,,Царь,,не при делах,ведь не он же назначал этих нерусских сдавать страну...😀😎

    10
    28
  • YY
    Yu Yu
    Aleks
    18-го февраля

    оттого идет новый вход с северо-востока?

    4
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео