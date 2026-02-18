В Женеве завершился третий раунд трёхсторонних переговоров Украины, США и России, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, пишет LETA со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.

Он добавил, что переговоры, начавшиеся во вторник, в среду продолжались около двух часов, признав, что они были тяжёлыми, но деловыми.

Мединский также сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Как сообщалось, во вторник в Женеве стартовал третий раунд трёхсторонних переговоров, который продолжается сегодня. Предыдущие два раунда прошли в январе и в начале февраля в Абу-Даби.

Переговоры организованы по тематическим группам, одна из которых посвящена политическим вопросам, а другая — военным, указал Умеров.

"Мы работаем над уточнением параметров и механики решений, обсуждавшихся вчера. Мы настроены на содержательную работу. О результатах сообщим дополнительно", — заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Вашингтон на переговорах представляют специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавляет помощник гравы РФ Владимира Путина Владимир Мединский.