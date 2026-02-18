Президент Украины Владимир Зеленский предложил нарастить европейское производство зенитных ракет для систем ПВО, отметив, что США так и не выдали обещанные ими лицензии на производство ракет для Patriot в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за создание европейского производства зенитных ракет для противовоздушной обороны, пишет DW. "Украина уже говорила об этом с США, о необходимости создать в Европе достаточное производство ракет, в частности для Patriot. Были обещания по лицензиям на производство, однако США так и не приняли соответствующего решения, хотя мы предлагали организовать его как в Украине, так и совместно с партнерами по НАТО в регионе - с Румынией, с Польшей и т.д.", - заявил Зеленский во время своего видеообращения во вторник, 17 февраля.

При этом Владимир Зеленский выразил уверенность, что европейские государства смогут обеспечить себя необходимыми объемами производства, но нынешние скорости его наращивания недостаточны. "Такие решения, такие производства точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу", - подчеркнул президент Украины.

Киев остро нуждается в ракетах для ПВО на фоне атак РФ

Президент Украины неоднократно призывал западных партнеров Киева к ускорению поставок, прежде всего ракет для систем ПВО Patriot, на фоне российских атак. На прошедшей накануне Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский в очередной раз повторил свою просьбу, призывая к защите украинских городов от ударов РФ по энергетике во время зимних морозов.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Женеве

Представители России и Украины 17 февраля возобновили в Женеве переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. Два предыдущих раунда переговоров при посредничестве США в Абу-Даби не принесли прорыва. На переговорах между РФ и Украиной в Женеве присутствуют представители Германии и других европейских стран, сообщило агентство AFP со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

По данным итальянского издания La Stampa, речь идет о представителях Италии, Германии, Франции и Великобритании, которые не принимают непосредственного участия в консультациях. В частности, там находится Гюнтер Зауттер (Günter Sautter) - советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности.