Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность приобретения Германией ядерного оружия в ходе дебатов о европейских возможностях ядерного сдерживания, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"Я не хочу, чтобы Германия задумывалась о собственном независимом ядерном вооружении", — заявил Мерц в политическом подкасте "Machtwechsel" ("Смена власти"), который планируется опубликовать в среду.

Канцлер указал на действующие договоры, в которых Германия обязуется воздерживаться от получения ядерного оружия, в том числе на Договор "Два плюс четыре", обеспечивший воссоединение Германии в 1990 году, а также на Договор о нераспространении ядерного оружия.

В то же время Мерц отметил, что допускает возможность подготовки германских военных самолетов к потенциальному размещению французского или британского ядерного оружия.

Реактивные истребители Германии "Tornado" уже размещены на авиабазе Бюхель на западе страны для возможного размещения американского ядерного оружия. "Теоретически это можно было бы применить и к ядерному оружию Великобритании и Франции", — сказал Мерц.

Канцлер сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе он обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном создание общей европейской структуры сдерживания.

Макрон предлагал начать такие дискуссии с Германией и другими государствами-членами Европейского союза еще в 2020 году, во время первого президентского срока президента США Дональда Трампа. Однако его предложение получило слабую поддержку со стороны тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель и ее преемника Олафа Шольца, пока его не поддержал нынешний канцлер Мерц.

В настоящее время возможности ядерного сдерживания НАТО в основном опираются на ядерное оружие США, около 100 единиц которого размещены в Европе, в том числе несколько — на авиабазе Бюхель.