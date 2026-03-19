Меняют людей на удобрения: в Беларуси помиловали еще 250 заключенных 1 365

Дата публикации: 19.03.2026
Президент Беларуси Александр Лукашенко (на фото) помиловал 250 политических заключённых. Это произошло после визита делегации США снятия ряда санкций.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что тот принял решение помиловать 250 заключенных, "осужденных за преступления экстремистской направленности".

Там заявили, что президент Беларуси "руководствовался принципом гуманизма".

Ранее СМИ писали, что белорусский режим освободил группу политических заключенных, часть из которых доставят в Литву.

Лукашенко 19 марта провел встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом. По итогам встречи Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

По предварительным данным, в Литву должны прибыть журналистка "Белсата" Екатерина Андреева, правозащитница Анастасия Лойко, блогер Эдуард Пальчис, а также Кирилл Казей, Дмитрий Кубарев, Александр Козлянко, Николай Кулешов, Сергей Мовшук, Никита Золотарев, Ким Самусенко, Павел Шпетный, Денис Железко.

#США #права человека #санкции #журналисты #Беларусь #политика
