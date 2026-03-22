Провал системы ПВО: в Израиле более 200 человек были ранены в результате мощных ударов Ирана 2 1454

В мире
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Провал системы ПВО: в Израиле более 200 человек были ранены в результате мощных ударов Ирана
ФОТО: Global Look Press

Более 200 человек были ранены в результате ударов Ирана по Израилю, обойдя защиту израильской системы ПВО «Железный купол».

Более 200 человек были ранены в результате ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщает The Times of Israel. Система «Железный купол» провалилась, пропустив удары по району, где расположен ядерный исследовательский центр Израиля.

В публикации говорится, что, по словам медиков, в результате иранских ударов по южным городам Димона и Арад в субботу пострадали около 200 человек, 11 из них тяжело ранены.

Иран ударил по городам Димона и Арад, которые находятся на юге Израиля. Также издание сообщает, что система ПВО не смогла перехватить ракеты, предположительно нацеленные на ядерный исследовательский центр.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что после удара по городу Димона в Израиле стало понятно, что пока рано списывать Иран со счетов, у него сохраняется большой военный потенциал.

#Иран #США #Израиль #ПВО
