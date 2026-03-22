Более 200 человек были ранены в результате ударов Ирана по Израилю, обойдя защиту израильской системы ПВО «Железный купол».

Более 200 человек были ранены в результате ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщает The Times of Israel. Система «Железный купол» провалилась, пропустив удары по району, где расположен ядерный исследовательский центр Израиля.

Footage shows the moment an Iranian ballistic missile struck the southern city of Dimona this evening. pic.twitter.com/fCYwtgAj5x — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

В публикации говорится, что, по словам медиков, в результате иранских ударов по южным городам Димона и Арад в субботу пострадали около 200 человек, 11 из них тяжело ранены.

Иран ударил по городам Димона и Арад, которые находятся на юге Израиля. Также издание сообщает, что система ПВО не смогла перехватить ракеты, предположительно нацеленные на ядерный исследовательский центр.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что после удара по городу Димона в Израиле стало понятно, что пока рано списывать Иран со счетов, у него сохраняется большой военный потенциал.