Раскрыт план «Моссада» по организации восстания в Иране

В мире
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт план «Моссада» по организации восстания в Иране
Раскрыт план «Моссада» по организации восстания в Иране.

Руководитель израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа перед началом войны с Ираном предлагал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу план по организации восстания в Иране. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В то время как США и Израиль готовились к войне с Ираном, глава "Моссада" [Давид Барнеа] обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с предложением. (...) Барнеа заявил, что уже через несколько дней после начала войны его служба, вероятно, сможет мобилизовать иранскую оппозицию, спровоцировав беспорядки и другие акты неповиновения, которые могут даже привести к падению иранского правительства», — говорится в публикации.

Несмотря на сомнения в осуществимости плана, которые высказывались высокопоставленными американскими чиновниками и некоторыми сотрудниками других израильских спецслужб, израильское руководство одобрило предложения Барнеа. Нетаньяху и Трамп полагали, что ликвидация иранского руководства в самом начале конфликта, за которой последует серия операций, направленных на содействие смене режима, может привести к массовому восстанию, способному положить быстрый конец войне.

#Иран #Израиль #война #разведка #оппозиция #политика
