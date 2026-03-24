Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

При обострении на восточной границе финских пограничников поддержат международные силы 0 91

Дата публикации: 24.03.2026
Помощь от Брюсселя уже в пути.

Помощь от Брюсселя уже в пути.

Забор на рубеже с Россией построят до конца года.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии на этой неделе отрабатывала действия, предусмотренные новым законом о границе, на закрытых пунктах пропуска Иматра, Нуйямаа и Ваалимаа.

В ходе учений проверялись меры по возвращению мигрантов обратно в Россию для предотвращения направляемой миграции.

– Чрезвычайный закон позволяет нам с помощью процедуры оценки принимать решение не допускать людей к процессу предоставления убежища, если у них нет на это оснований, – сообщил заместитель командира Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта. При возвращении людей в РФ можно использовать и силовые методы.

Эта процедура распространяется на всю восточную границу, независимо от того, пересекают ли люди границу через официальный пункт пропуска или в обход него. Временный исключительный закон действует до конца 2026 года. Однако для каждого случая его применения необходимо отдельное решение. На данный момент закон еще не применялся.

Frontex и зарубежные пограничники помогают в контроле

В учениях, проведенных на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии, участвовали эстонские пограничники и сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

– Иностранные сотрудники помогают в обеспечении безопасности границы в этом регионе в рамках своих полномочий, – отметил Вирта.

Более широкие полномочия могут понадобиться, если вероятность военной угрозы на восточной границе возрастет.

По этой причине Пограничная служба Финляндии в конце прошлого года договорилась о привлечении к сотрудничеству военизированных европейских жандармских сил – Eurogendfor.

Жандармы – это военизированные полицейские, которые работают в ряде европейских стран. В своих государствах они отвечают за безопасность границ.

– Использование жандармских сил может потребоваться, например, в ситуации, когда на восточной границе возникнет нечто среднее между сложной обстановкой и военной угрозой, – пояснил Вирта.

В учениях, которые прошли в марте, жандармы пока не принимали участия. Забор, строительство которого будет завершено к концу этого года, изменит способы работы пограничных служб при контроле границы.

Заместитель командира Антти Вирта, однако, напоминает, что забор не предотвращает полностью пересечение границы между странами. Однако он замедляет попытки пересечения и дает пограничникам дополнительное время для реагирования.

Читайте нас также:
#граница #учения #миграция #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео