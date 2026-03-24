Забор на рубеже с Россией построят до конца года.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии на этой неделе отрабатывала действия, предусмотренные новым законом о границе, на закрытых пунктах пропуска Иматра, Нуйямаа и Ваалимаа.

В ходе учений проверялись меры по возвращению мигрантов обратно в Россию для предотвращения направляемой миграции.

– Чрезвычайный закон позволяет нам с помощью процедуры оценки принимать решение не допускать людей к процессу предоставления убежища, если у них нет на это оснований, – сообщил заместитель командира Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта. При возвращении людей в РФ можно использовать и силовые методы.

Эта процедура распространяется на всю восточную границу, независимо от того, пересекают ли люди границу через официальный пункт пропуска или в обход него. Временный исключительный закон действует до конца 2026 года. Однако для каждого случая его применения необходимо отдельное решение. На данный момент закон еще не применялся.

Frontex и зарубежные пограничники помогают в контроле

В учениях, проведенных на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии, участвовали эстонские пограничники и сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

– Иностранные сотрудники помогают в обеспечении безопасности границы в этом регионе в рамках своих полномочий, – отметил Вирта.

Более широкие полномочия могут понадобиться, если вероятность военной угрозы на восточной границе возрастет.

По этой причине Пограничная служба Финляндии в конце прошлого года договорилась о привлечении к сотрудничеству военизированных европейских жандармских сил – Eurogendfor.

Жандармы – это военизированные полицейские, которые работают в ряде европейских стран. В своих государствах они отвечают за безопасность границ.

– Использование жандармских сил может потребоваться, например, в ситуации, когда на восточной границе возникнет нечто среднее между сложной обстановкой и военной угрозой, – пояснил Вирта.

В учениях, которые прошли в марте, жандармы пока не принимали участия. Забор, строительство которого будет завершено к концу этого года, изменит способы работы пограничных служб при контроле границы.

Заместитель командира Антти Вирта, однако, напоминает, что забор не предотвращает полностью пересечение границы между странами. Однако он замедляет попытки пересечения и дает пограничникам дополнительное время для реагирования.